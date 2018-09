Piano regionale cave, la proposta adottata dalla Giunta e disponibile sul web

FIRENZE – La Giunta regionale, nella seduta del 24 settembre, ha adottato ai fini della concertazione la proposta di Piano cave, previsto dalla legge regionale 35/2015. La proposta, nel mese di ottobre, sarà oggetto di concertazione.

Il Piano cave è lo strumento di pianificazione territoriale con il quale la Regione persegue le finalità di tutela, valorizzazione e utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, privilegiando il riuso dei materiali assimilabili.

La proposta di piano, avviata nel 2016, è stata elaborata anche a seguito di un periodo di informazione e partecipazione con cui sono stati raccolti quasi 200 contributi partecipativi, attraverso un form digitale e 3 incontri pubblici a cui ha partecipato l’assessore Vincenzo Ceccarelli. Dopo la concertazione, il piano sarà sottoposto all’adozione finale da parte della Giunta per il successivo passaggio in Consiglio regionale.

«Una proposta di legge che va a toccare un problema molto forte e vivo nel territorio di Carrara, quello delle attività estrattive sospese – ha dichiarato Giacomo Bugliani, consigliere regionale Pd e presidente commissione Affari istituzionali -. Problema che, seppur rientrato proprio ieri per alcune imprese, che temporaneamente hanno ripreso l’attività, ha comunque comportato la necessità di un intervento legislativo rapido da parte della Regione, volto a preservare valori fondamentali come la tutela del lavoro e delle attività economiche. Proprio per il suo carattere di urgenza, il provvedimento non ha potuto essere approfondito nelle commissioni competenti, cosa che rende la normativa sotto alcuni aspetti perfettibile e non esclude che potranno emergere in futuro criticità non secondarie su cui lavorare. Per questo ho espressamente chiesto alla Giunta regionale di attivarsi, con ogni strumento possibile, per far sì che i tempi successivi alla presentazione del progetto di risistemazione ambientale siano quanto mai rapidi e in sintonia con quanto disposto dalla normativa approvata. Resta il merito della Regione di aver fornito una risposta a una situazione che rischiava di avere serie ricadute occupazionali e sociali, evitando soluzioni drastiche come la revoca dell’autorizzazione e la decadenza della concessione».

«La Regione interviene ancora una volta in materia di cave, dopo essersi dotata nel 2015 di una disciplina organica, e lo fa tenendo ben presente la necessità di coniugare la difesa del territorio e i livelli occupazionali – ha spiegato Leonardo Marras, capogruppo Pd in Consiglio regionale –. Lo fa, inoltre, andando a sanare un vulnus derivante da inadempienze del Comune di Carrara, rimasto in standby su una serie di procedure autorizzative che ha in capo a norma di legge. In ogni caso è la Regione oggi a venire incontro a questa situazione, assumendosi una responsabilità importante per il bene di un territorio in cui l’attività estrattiva rappresenta sicuramente un bene prezioso».

«Un intervento con cui la Regione ripara limiti interpretativi e gestionali altrui, in modo equilibrato rispetto alla tutela ambientale e occupazionale – ha fatto presente Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente commissione Ambiente e territorio –. Credo davvero che dopo una discussione approfondita si sia riusciti a trovare un punto di caduta adeguato su un tema complesso. Troppo spesso la Regione sui territori viene vista come una realtà ‘matrigna’ mentre proprio su questo tema si è rivelata prudente e consapevole, dopo aver già predisposto in materia una legge organica, la 35/2015».

La proposta è disponibile all’indirizzo http://www. regione.toscana.it/-/proposta- di-piano-cave-per-la- concertazione