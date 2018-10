Piano periferie: l’amministrazione Tambellini va avanti con i progetti per San Vito

LUCCA – L’amministrazione Tambellini non ferma il piano periferie e, per quanto possibile, andrà avanti, a partire dalla realizzazione dei tre progetti prioritari per il quartiere di San Vito. Centro civico nella sede dell’ex distretto in via Giorgini, nuovi impianti sportivi adiacenti alla scuola media “Chelini” e rifacimento dei locali della parrocchia: tre interventi che cambieranno volto al quartiere e faranno rinascere una delle zone maggiormente popolose di Lucca. La notizia è stata comunicata ai residenti e ai rappresentanti delle associazioni attive su San Vito durante un incontro a Palazzo Orsetti, convocato dagli assessori Lemucchi e Raspini e dal presidente della commissione sociale, Pilade Ciardetti.

<<Dedichiamo al quartiere di San Vito quasi un milione di euro – spiegano il sindaco, Alessandro Tambellini e l’assessore con delega ai quartieri social, Giovanni Lemucchi –. Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo: per noi il Governo, con la proroga dei fondi legittimamente vinti dai Comuni italiani per le periferie, ha compiuto una scelta scellerata. Giovedì scorso (20 ottobre) è uscita la notizia che ha fatto in parte riaccendere le speranze, ma la situazione resta comunque molto incerta e poco chiara: ecco perché, a prescindere da ciò che verrà deciso a Roma, noi andiamo avanti e lo facciamo partendo dal quartiere che ha più bisogno e che, nel corso del tempo, ha manifestato un grande dinamismo e un profondo interesse. Ci crediamo talmente tanto nel piano per le periferie lucchesi, che abbiamo deciso di sostenere con il bilancio comunale tre progetti attesi da tempo dai i residenti di San Vito. Nel frattempo proseguono gli interventi per la rinascita di Sant’Anna e i lavori per la cura e il rilancio delle frazioni, dei paesi e delle zone più periferiche della città. Siamo stati i primi a parlare di periferie e a realizzare per esse un piano concreto che investe nella riqualificazione urbanistica, culturale e sociale: contiamo di avviare i cantieri per San Vito nel 2019>>.

I PROGETTI. Area sportiva scuola secondaria Chelini: il progetto prevede la riqualificazione di un’area strategica del territorio, segnalata dai cittadini nel corso delle riunioni partecipative, come una delle più critiche e al contempo come potenziale fulcro aggregativo dei giovani. Si prevede la realizzazione di un’area sportiva polifunzionale, adiacente alla scuola secondaria Chelini e la messa a sistema del verde circostante.

Riqualificazione e recupero dell’ex distretto socio-sanitario di via Giorgini da adibire a centro civico: sarà uno spazio pubblico dedicato all’incontro, all’aggregazione e allo svago ed è destinato a divenire il cuore della comunità del quartiere. Si prevede la realizzazione di spazi polivalenti principalmente rivolti all’uso da parte di bambini, ragazzi, adulti e associazioni. Il fabbricato diventerà il nuovo centro civico del quartiere. Costo previsto: 735mila euro.

Recupero funzionale dei locali della parrocchia di San Vito da utilizzare a carattere sociale: si propone di recuperare un immobile dismesso da molti anni all’interno del quale saranno attivati servizi per le esigenze della famiglia, dei bambini e degli anziani del quartiere.