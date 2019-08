Piano della mobilità e della sosta del centro storico: chiude il 7 settembre la prima fase delle osservazioni

LUCCA – C’è tempo fino al 7 settembre prossimo per inviare proposte, segnalare criticità e suggerimenti e contribuire così alla stesura del Piano della mobilità e della sosta del centro storico: l’iter partito in primavera e che ha visto poi un primo incontro pubblico all’inizio luglio, prevede diverse fasi di partecipazione attiva dei cittadini, degli enti, delle attività produttive o commerciali e delle associazioni che compongono e operano sul territorio comunale, in particolare nel centro storico. Chiunque è invitato a inviare il proprio contributo tramite email a pianocentrostorico@nullcomune.lucca.it

Le proposte raccolte saranno elaborate per la stesura di un progetto più dettagliato che verrà poi sottoposto nuovamente a alla verifica dei cittadini con un nuova fase di raccolta osservazioni e con un’assemblea pubblica che verrà convocata nel mese di ottobre.

<<Stiamo progettando il futuro della mobilità e della sosta del centro storico, un argomento che tocca direttamente i cittadini, soprattutto i residenti, le categorie economiche, le altre istituzioni: è quindi indispensabile che tutti i portatori di interesse esaminino il documento preliminare del quadro conoscitivo pubblicato sul sito web del Comune e ci comunichino le loro osservazioni – dichiara l’assessore alla mobilità, all’innovazione e ai processi di partecipazione Gabriele Bove –. Il 7 settembre chiuderà la prima fase di raccolta delle osservazioni, è quindi molto importante che chi ha da dire qualcosa lo faccia entro quella data in modo da poter subito prendere in considerazione tutti i suggerimenti. Ma la fase partecipata non termina perché ci saranno almeno altri due momenti per recepire le opinioni dei cittadini: una seconda fase di osservazioni, dopo una nuova redazione del progetto, e un’assemblea pubblica a ottobre. Assieme agli uffici sono sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento e per raccogliere opinioni e richieste>>.