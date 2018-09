Photolux sogna di realizzare un polo permanente dedicato alla fotografia

LUCCA – Un nuovo polo permanente, da creare a Lucca, dedicato interamente alla fotografia e rivolto soprattutto ai giovani. Questo il sogno che Enrico Stefanelli, direttore artistico di Photolux, sta cullando.

Un vero e proprio centro sperimentale, che inglobi tutto il mondo legato alla fotografia con esposizioni, concorsi, workshop ma anche corsi annuali e scambi internazionali. Un progetto suggestivo e ambizioso, che è stato lanciato da Stefanelli nella conferenza stampa tenutasi questa mattina, martedì 11 settembre, durante la quale il direttore artistico della Biennale ha fatto il punto anche su tutte le novità che riguardano il festival.

«L’idea sarebbe di creare uno spazio permanente, dedicato soprattutto ai giovani – spiega Stefanelli -. Per ora non abbiamo trovato uno spazio adatto, ma ci stiamo lavorando, soprattutto nel coinvolgimento di enti e istituzioni che pensiamo possano sostenerci in questo percorso. Sarebbe davvero un passo avanti molto importante, per i giovani, per Lucca, per i fotografi già avviati, per il nostro paese, e darebbe il senso della complessità del lavoro che stiamo facendo, della progettualità e della ricerca che ci impegnano a tempo pieno».

Un punto di arrivo significativo per una realtà che sta riscuotendo sempre più consensi tra gli addetti ai lavori, anche a livello internazionale: «Nei mesi scorsi siamo stati invitati a partecipare a molte rassegne di grande prestigio in tutto il mondo: dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti, dalla Francia all’Argentina e gli appuntamenti proseguiranno. La prossima settimana saremo a Beauvais per il festival “Les Photaumnales”, una manifestazione molto importante con la quale portiamo avanti dal 2017 un progetto di residenze d’artista che coinvolgerà autori italiani, francesi, lituani e polacchi. Gli stessi artisti verranno poi qui da noi e avranno la possibilità di lavorare sul nostro territorio. Il fine settimana successivo saremo a Palermo, dove nell’ambito delle manifestazioni per la capitale italiana della cultura 2018 verrà aperto un centro dedicato alla fotografia e ai giovani che ci ha invitati a raccontare la nostra esperienza».

Un rapporto, quello con la Francia che si sta facendo sempre più stretto e che testimonia ancora una volta la qualità del lavoro portato avanti da Stefanelli e dal suo staff. «Siamo stati contattati dal Ministero della cultura francese che ci ha chiesto di presentare il progetto per la realizzazione di una mostra. In questa iniziativa coinvolgeremo una fotografa francese che ha lavorato in residenza per noi a Viareggio. Un attestato di stima che ci inorgoglisce».

Le collaborazioni non si fermano qui ma guardano anche oltreoceano: così, per esempio con il Review Santa Fe Photo Festival negli Stati Uniti, uno degli appuntamenti più prestigiosi in America; oppure i contatti anche con la redazione del New Yorker, l’idea sarebbe quella di organizzare un talk in collaborazione con Repubblica dedicato al tema del fotogiornalismo. «Questi rapporti che riusciamo a stringere all’estero hanno poi ritorni positivi non solo per il nostro festival ma anche per tutta la città: tutti gli autori e professionisti con cui parliamo infatti appena scoprono Lucca vogliono venire e poi ci sono anche ricadute positive in termini di visitatori».

La versione “light” della biennale che si terrà dal 17 novembre al 9 dicembre a Palazzo Ducale, proporrà la nuova edizione del World Press Photo, mentre è già in pieno movimento la macchina organizzativa per la Biennale del 2019. I nomi degli autori presenti per ora rimangono top secret, ma già il tema scelto fa pensare a grandi cose: le grandi conquiste dell’uomo. «Conquista, rivoluzione, oltre il muro. Il prossimo anno infatti ricorreranno tre anniversari importanti: quello della rivoluzione francese, dello sbarco sulla Luna e della caduta del Muro di Berlino. Posso già dire che siamo in trattative con la Nasa per avere lo foto originali dello sbarco».