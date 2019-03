Photolux: in attesa della biennale un concorso fotografico in memoria di Romano Cagnoni

LUCCA – Un concorso internazionale di fotogiornalismo dedicato a Romano Cagnoni. È questo il tributo che Photolux Festival e Afip International, in collaborazione con 6Mois e Internazionale, promuovono in ricordo del celebre fotoreporter originario di Pietrasanta scomparso nel corso del 2018. Una nuova opportunità per ribadire la vitalità del fotogiornalismo perseguito con serietà, nel ricordo di uno dei più grandi fotografi degli ultimi 60 anni.

Il vincitore del “Romano Cagnoni Photolux Award” avrà infatti l’opportunità di pubblicare il proprio progetto o di ricevere un incarico da parte delle riviste Internazionale e 6Mois. Inoltre, il vincitore sarà inserito con un’apposita mostra nel programma ufficiale di Photolux Festival 2019, la biennale internazionale di fotografia, in programma a Lucca dal 16 novembre all’8 dicembre.

<<Romano Cagnoni è stato uno dei maggiori interpreti del fotogiornalismo a livello internazionale – spiega il direttore artistico di Photolux Enrico Stefanelli –. I suoi reportage, che ha realizzato a rischio della propria vita, hanno fatto il giro del mondo. Ci è sembrato quindi giusto e doveroso fare qualcosa per ricordare questo nostro illustre conterraneo. Oltretutto, questo premio ci dà una nuova opportunità per valorizzare l’importanza del fotogiornalismo, quello serio, che è uno degli obiettivi principali che Photolux si pone anche presentando ogni anno la mostra dei vincitori del World Press Photo>>.

Come partecipare. Il concorso è a iscrizione libera e si rivolge a tutti i fotografi e collettivi fotografici, di qualsiasi genere, età e nazionalità. I partecipanti dovranno presentare un progetto fotogiornalistico realizzato nel 2018 e preferibilmente inedito. È possibile partecipare anche con un progetto sviluppato in un periodo più ampio, e/o non ancora concluso, ma con almeno 10 fotografie realizzate durante il 2018. I progetti dovranno pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2019 e dovranno essere caricati sulla piattaforma di LensCulture al seguente link: https://bit.ly/2WVhrV2. Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione al concorso sono disponibili a questo link: www.photoluxfestival.it/it/romano-cagnoni-photolux-award-2019

Originario di Pietrasanta, Romano Cagnoni è stato uno dei fotogiornalisti più illustri a livello internazionale. Nel 1958 Cagnoni si trasferì a Londra, dove ha vissuto per 30 anni. Qui, ha iniziato a lavorare come fotografo freelance, contribuendo a diverse riviste europee. Ha lavorato con Simon Guttmann (uno dei fondatori del fotogiornalismo moderno), con Robert Capa, Felix Mann, Kurt Hutton e Henri Cartier-Bresson. È stato il primo fotografo occidentale indipendente ad essere ammesso nel Vietnam del Nord, assieme al famoso giornalista inglese James Cameron. Molte le storie coperte da Cagnoni clandestinamente, tra cui l’invasione sovietica dell’Afghanistan nel 1980, la Polonia nel 1981, gli aeroporti argentini durante la guerra delle Falkland nel 1982. Nel 1995 fu l’unico a fotografare i guerrieri ceceni, organizzando uno studio di ripresa nel mezzo della guerra a Grozny. È successivamente tornato a vivere a Pietrasanta, dove è scomparso lo scorso anno all’età di 82 anni.