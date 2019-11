Photolux Festival tra femminismo e fotografia: tutti gli appuntamenti

LUCCA – Dopo il grande successo riscontrato la scorsa settimana con le iniziative collaterali gratuite, Photolux, la biennale della fotografia diretta da Enrico Stefanelli, raddoppia e propone per sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre un intenso programma di talk sulla fotografia, presentazioni di libri e confronti con gli autori.

Sabato 30 novembre il primo appuntamento è al Lu.C.C.A. Museum, dove alle 12 Marco Tiberio dialogherà con Enrico Stefanelli. Nella Cappella Guinigi, all’interno del Complesso di San Francesco si terrà poi la giornata di studi “Un’immagine tutta per sé. Fotografia, donne e femminismo”, a cura di Linda Bertelli, organizzata in collaborazione con Scuola IMT Alti Studi Lucca. L’incontro prevede un primo intervento alle 15 da parte della curatrice e storica dell’arte Raffaella Perna su “Genealogie, fotografia e femminismo: una relazione attuale” nelle opere di Martina Bacigalupo, Paola Di Bello e Lina Pallotta. Seguirà alle 16 l’intervento di Donata Pizzi, “Corpi, riflessi, autoritratti. Una collezione fotografica come forma d’arte e di memoria”. La giornata si chiude con una artist talk che vede, alle 17.30, Moira Ricci, artista maremmana che ha attraversato alcuni dei temi portanti del rapporto tra donne e fotografia, in dialogo con la storica dell’arte Giulia Simi.

La collaborazione tra Scuola IMT Alti Studi Lucca e Photolux ha visto anche la realizzazione della mostra “Fotografare Lucca: omaggio a John Ruskin”, a cura di Linda Bertelli e Chiara Ruberti, allestita nella Chiesa di San Franceschetto (piazza San Francesco) e visitabile fino a sabato 30 novembre. I fotografi Marco Barsanti, Francesca Catastini, Gianluca Leonardi e Naima Savioli hanno riletto il paesaggio urbano lucchese a partire dalla suggestione delle vedute realizzate da John Ruskin durante il suo soggiorno in Toscana.

Domenica 1 dicembre alle 12 al Lu.C.C.A. Museum si terrà invece la presentazione del libro “Sedimento” (Gente di Fotografia Edizioni) con gli autori Samuele Bianchi, Simone Letari, Simona Lunatici. Modera Dario Orlandi. Sempre domenica, i visitatori avranno l’occasione di assistere a quattro incontri nella Cappella Guinigi. Si parte alle 15 quando l’autrice Silvana Turzio parlerà del suo libro “Il Fotoromanzo. Metamorfosi delle storie lacrimevoli” edito da Melteni. Moderatore, Dario Orlandi. Alle 16, invece, il fotografo Giulio Piscitelli, in conversazione con Enrico Stefanelli, ci parlerà del suo ultimo progetto “The right to dunk”, mentre alle 17 Maria Alessia Manti, Alisa Martynova e Stefania Mattioli, neo diplomate della Fondazione Studio Marangoni di Firenze faranno conoscere i loro lavori dialogando con Chiara Ruberti e il direttore della scuola Martino Marangoni. Infine, alle 18, l’autrice Silvia Camporesi presenta il suo ultimo libro “Doppio Sguardo”, edito da Contrasto, in dialogo con il fotografo Massimo Vitali.