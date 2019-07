Photolux Festival, biennale internazionale di fotografia: svelato il tema della manifestazione

LUCCA – Dal 16 novembre all’8 dicembre 2019, Lucca ospita la quarta edizione di Photolux Festival, uno degli appuntamenti più interessanti e attesi del panorama europeo, interamente dedicati alla fotografia.

Quest’anno il tema attorno cui ruoterà l’intero programma di oltre 20 mostre, diffuse in sei sedi espositive nel centro della città toscana, sarà Mondi | New Worlds.

La celebrazione del 50° anniversario del primo uomo sulla Luna, ricordata attraverso una mostra collettiva multimediale e transmediale, dal titolo 2:56 AM. To the Moon and Back, che coinvolge il lavoro di numerosi artisti e in cui saranno presenti anche le immagini dell’archivio NASA, oltre a installazioni video e sonore, oggetti e sculture, fungerà da pretesto per rileggere la storia dell’uomo, fatta di sfide, di sforzi individuali e collettivi che ne hanno cambiato il corso: piccole e grandi rivoluzioni che hanno abbattuto muri e costruito nuovi Mondi.

Le iniziative di Photolux Festival 2019 documenteranno il desiderio umano di spingersi al di là dei propri limiti e di scoprire nuovi pianeti attraverso l’esplorazione spaziale e, allo stesso tempo, analizzeranno le rivoluzioni sociali e politiche di questi ultimi cinquant’anni – dall’Iran alla Cina, dall’Est Europa a Cuba – che hanno consegnato alla storia luoghi diversi da quelli fino ad allora conosciuti, superando confini e convenzioni.

Come ogni edizione, Photolux offrirà un ampio programma di conferenze, workshop, letture portfolio, incontri con i protagonisti della fotografia internazionale.

La Biennale Internazionale di Fotografia di Lucca è diretta da Enrico Stefanelli, organizzata con il sostegno del Main partner Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Città di Lucca; partner istituzionali: Provincia di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, IMT Scuola Alti Studi Lucca, Fondation Manuel Rivera-Ortiz; sponsor: intarget flowing digital, Leica, Pictet Asset Management, Azimut.