Photolux cresce ancora: nasce il gemellaggio con il Festival “PhotAumnales” di Beauvois

LUCCA – Proseguono le grandi collaborazioni internazionali per Photolux. Oggi infatti il direttore della biennale lucchese di fotografia, Enrico Stefanelli è stato ospite del prestigioso festival francese PhotAumnales che si sta svolgendo in questi giorni a Beauvois e che richiama artisti da tutta Europa. Con lui c’era la fotografa partenopea Ilaria Abbiento che ha avuto la possibilità di esporre le proprie opere all’interno della kermesse francese.

Questa nuova esposizione all’estero segna un passaggio importante per Photolux: grazie al gemellaggio tra le due manifestazioni, che coinvolge anche il festival lituano Kaunas Photo, arriveranno a Lucca molti autori di fama internazionale all’interno di un progetto legato alle residenze d’artista, una pratica molto in voga agli inizi del novecento e che sta tornando d’attualità: con questa iniziativa, gli artisti saranno ospitati anche a Lucca e avranno la possibilità di lavorare sul territorio per scoprirne e valorizzarne le bellezze. Il progetto è partito lo scorso anno e visto il grande successo che ha riscosso è stato riproposto anche per il 2018. Un modo ulteriore per far scoprire e apprezzare la città delle Mura nel mondo.