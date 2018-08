Petretti (Pd) risponde a Di Vito: ‘Complimenti al dott. Di Vito per la capacità di confondere le idee’

LUCCA – Voglio innanzitutto complimentarmi con la capacità di confondere le idee dimostrata dal dott. Alessandro di Vito Di Vito che, a seconda delle circostanze e degli argomenti da trattare, parla in modo intercambiabile in veste di consigliere comunale di opposizione o di rappresentante della UIL medici o di componente dei comitati per la sanità o di medico di Pronto Soccorso.

Ma questo poco importa, importante, al contrario, fornire chiare informazioni ai nostri cittadini su questioni rilevanti quali la Sanità che, come più volte ripetuto, non può e non deve essere oggetto di speculazioni politiche. Per semplicità risponderò a punti:

1) La questione guardia medica notturna ortopedica all’Ospedale S.Luca, per stessa ammissione del consigliere Di Vito, è tuttora aperta, oggetto di frequenti incontri tra gli operatori del settore la direzione del Presidio ospedaliero e l’Azienda sanitaria NO. Nessuna decisione sarà assunta fino ad Ottobre quando la possibile assunzione a tempo indeterminato di almeno due medici ortopedici la renderà probabilmente non necessaria

2) su questa decisione il confronto sindacale sarà necessario e obbligatorio e l’Azienda si è già espressa favorevolmente a tale proposito

3) buffo il fatto che l’opposizione che sempre si lamenta del ritardo nelle risposte alle interrogazioni rivolte al Sindaco in consiglio comunale questa volta che la risposta arriva dopo due giorni si parli di “scarsa sensibilità del Sindaco alle problematiche sanitarie della piana di Lucca”

4) la questione posti letto e conseguentemente il buon funzionamento del Pronto Soccorso è un vero problema che come ben saprà il dott. Di Vito essendo un operatore sanitario è in parte legato a carenze di organico , particolarmente del comparto, ed in parte a difficoltà organizzative che collegano l’Ospedale al Territorio. Per entrambe ci siamo attivati rispettivamente con l’Assessorato regionale e con un fattivo confronto tra Direzione ospedaliera e Zona distretto per snellire le procedure.

5) vogliamo veramente continuare ad alimentare l’annosa, inutile, perdente (perché non porta beneficio ad alcuno) conflittualità con la Sanità della Valle o invece lavorare per realizzare sinergie a beneficio dei cittadini del nostro territorio?

Concludo affermando con forza che “la presunzione di indicare soluzioni all’Azienda sanitaria senza cercare la verità” è una logica che non mi appartiene, al contrario conoscere a fondo i problemi, ascoltare e lavorare fattivamente ed in silenzio per favorirne le soluzioni questo sì.

Cristina Petretti consigliera con delega alla Sanità