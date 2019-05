“Peterloo” e “Racconto d’estate”, ecco i nuovi appuntamenti del Circolo del Cinema di Lucca

LUCCA – L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 16 maggio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film PETERLOO di Mike Leigh. Ritratto epico degli eventi legati al famigerato massacro di Peterloo del 1819, quando un pacifico raduno pro-democrazia si trasformò in uno degli episodi più sanguinosi e tristemente noti della storia britannica. Non si era mai visto, infatti, al cinema un massacro storico così assurdo e inferocito, una scena che ferma il respiro: quasi senza sangue, senza compiacimento, eppure spaventosa, disumana. Sono quasi 30 minuti che il grande regista Mike Leigh gira con una passione e accuratezza e grandiosità scenica che fa di Peterloo un film che soprattutto i giovani dovrebbero vedere, perché, riportandoli in un crudelissimo passato dimenticato, potrebbe farli riflettere sui Tempi di oggi. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 20 maggio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il nuovo appuntamento con la retrospettiva dedicata alle stagioni di Eric Rohmer. Sarà presentato il capitolo dedicato all’estate con RACCONTO D’ESTATE. Charmeur, seduttore suo malgrado, un po’ vigliacchetto e insicuro, studente in vacanza estiva sulla costa bretone, non sa chi scegliere tra Léna, Margot e Solène. Risolve l’impiccio con la fuga. Terzo film del ciclo legato alle quattro stagioni, conferma le qualità del sempreverde Rohmer, dandy della semplicità, squisito analista della banalità quotidiana, curioso della gioventù, che fa un cinema all’insegna della parola, dell’eleganza, della sobrietà e di un’ambiguità non priva di sottili perversioni. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.