Perde la vita a 62 anni per un incidente sull’A11 all’altezza di Altopascio

ALTOPASCIO – Incidente mortale sull’autostrada A11 Firenze-Mare, in direzione Lucca. Lo scontro che è costato la vita a un uomo di 62 anni è avvenuto all’altezza di Altopascio, al chilometro 49 dell’arteria autostradale.

Attorno alle 11 di stamani (martedì 25 settembre), un uomo di 62 anni, Paolo Taddia, di Serravalle Pistoiese, ha perso il controllo della propria auto, finendo contro un’altra macchina.

Immediatamente sono scattati i soccorsi: è stata allertata la centrale operativa del 118 e, sul posto, è arrivata un’ambulanza senza medico da Pistoia e una con il medico a bordo dal punto Pet del Turchetto. Subito i sanitari si sono resi conto della gravità della situazione e hanno verificato che l’uomo era in stato di incoscienza: visto lo stato del ferito, hanno immediatamente allertato l’elisoccorso Pegaso 3 che, giunto sul posto, ha trasportato il ferito all’ospedale di Cisanello a Pisa, in codice rosso.

Una volta arrivato all’ospedale pisano, però, le condizioni dell’uomo si sono ulteriormente aggravate e i sanitari non hanno potuto fare niente per salvargli la vita.

Nel frattempo, le ambulanze hanno trasportato all’ospedale di Lucca, in codice giallo, delle altre due persone coinvolte nell’incidente, ma le loro condizioni non destavano particolari preoccupazioni ai sanitari.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia stradale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che potrebbe essere stato causato da un malore occorso al 62enne.