Percorso Loges al San Luca, Luccasenzabarriere: “I fatti ci danno ragione”

LUCCA – «Ci sono voluti 3 anni, ma alla fine i fatti ci danno ragione – ha affermato soddisfatto il presidente di Luccasenzabarriere onlus, Domenico Passalacqua». Il riferimento è al fatto che la porta scorrevole dell’ospedale San Luca, collocata lungo il percorso Loges, è stata finalmente riaperta all’uso delle persone che vogliono entrare in ospedale.

Nel 2016, con un sopralluogo e con dei comunicati stampa indirizzati ai giornali, Domenico Passalacqua aveva pubblicamente denunciato la situazione di disagio creata dal blocco della porta, che oltretutto si trova sul percorso Loges predisposto per le persone non vedenti. «Allora mi replicarono l’Asl e la sezione lucchese dell’Unione Italiana Ciechi, affermando che per loro l’ospedale, anche con la porta chiusa, era adeguato per le esigenze delle persone non vedenti – ha ricordato il presidente di Luccasenzabarriere onlus –. Forse si confondevano i fini del percorso Loges con quelli di un percorso a ostacoli? Lo sblocco della porta renderà l’ospedale più accessibile, meglio tardi che mai».

Secondo Passalacqua ci sono però ancora altre situazioni che possono essere migliorate. «Il grosso problema resta quello della sosta selvaggia, che penalizza i diritti delle persone che hanno difficoltà a muoversi autonomamente – spiega il presidente –. La polizia municipale fa il possibile per arginare questa situazione, ma serve la collaborazione di tutti. Come associazione continueremo a impegnarci costantemente a sensibilizzare i cittadini a rispettare i diritti delle persone disabili».