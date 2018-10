Percorso della Memoria: al via le celebrazioni del centenario della fine della Grande Guerra

SERAVEZZA – Calendario ricco di iniziative a Seravezza per le celebrazioni del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Per un’intera settimana, da sabato 3 a sabato 10 novembre, infatti, il Comune di Seravezza ha previsto una serie di eventi e conferenze che coinvolgeranno diverse realtà che operano sul territorio, dal mondo scolastico a quello dell’associazionismo, della musica e dello sport.

Si parte, dunque, sabato 3 novembre alle 9.30 con una ciclopedalata ai monumenti della Prima Guerra Mondiale della Versilia storica a cura del Gruppo Labaro Martiri di Mulina di Stazzema e Ciclistica Forte dei Marmi. La partenza è prevista dal monumento in Piazza Dante a Forte dei Marmi per poi proseguire la passeggiata in bicicletta visitando altri monumenti in ricordo dei caduti della Grande Guerra.

Nel pomeriggio, alle 16 in sala Cope a Querceta, si terrà la conferenza dal titolo “Figure mazziniane e repubblicane della costa apuo versiliese durante la Prima Guerra Mondiale” che ospiterà Michele Finelli, vicepresidente nazionale di A.M.I. (Associazione Mazziniana Italiana).

La cerimonia istituzionale in programma domenica 4 novembre, Festa della Forze Armate, a partire dalle ore 9.30 presso il Parco della Rimembranza a Seravezza, sarà l’evento centrale delle celebrazioni. Dopo l’alzabandiera nel Parco, la cerimonia proseguirà con un corteo, accompagnato dalla Filarmonica di Riomagno, fino in Piazza Carducci dove è prevista la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti e l’orazione ufficiale del Sindaco Riccardo Tarabella. A conclusione della mattinata si terrà la messa presso il Duomo di Seravezza.

Lunedì 5 e martedì 6 novembre saranno le giornate dedicate alle scuole. Si inizia lunedì alle ore 10 con “Mille papaveri rossi”, l’iniziativa coordinata dalla Prof.ssa Paola Lemmi e rivolta ai ragazzi delle classi terze della scuola media “E. Pea” che nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo di Seravezza a Marzocchino “incontreranno” la Prima Guerra Mondiale grazie all’ascolto di letture di pagine di romanzi, poesie, lettere, diari dedicati ai temi del primo conflitto mondiale. Durante l’incontro sarà presentato un ospuscolo dal titolo “Seravezza nel centenario della Prima Guerra Mondiale” a cura del Prof. Giovanni Cipollini.

Lo stesso breve trattato sarà consegnato martedì 6 novembre anche agli studenti dell’Istituto Alberghiero di Seravezza. Dopo la visita guidata all’Archivio Storico Comunale di Palazzo Mediceo prevista per le ore 10 a cura della Dott.ssa Michela Corsini, i ragazzi dell’Istituto Alberghiero si sposteranno al Teatro Scuderie Granducali per incontrare il Prof. Cipollini.

Le celebrazioni si concluderanno sabato 10 novembre alle ore 21.15 con il Concerto della Fanfara Alpina Tenente Giorgio Giannaccini che si svolgerà all’Auditorium della scuola media “E. Pea” a Marzocchino.

«Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per l’organizzazione di questo calendario ricco di iniziative interessanti – commenta Riccardo Biagi, Presidente del Consiglio Comunale – in particolare tutte le associazioni, i relatori, i curatori degli eventi senza i quali non avremmo mai potuto offrire un programma così ampio e di alto livello. Sono davvero contento soprattutto per la collaborazione con le scuole del territorio, perché è nostro dovere far conoscere ai ragazzi ciò che accadeva 100 anni fa affinché da questa consapevolezza possano trarne insegnamenti per il futuro. Attraverso i racconti sui caduti della Prima Guerra Mondiale, le pene che hanno subito e le sofferenze delle loro famiglie potremmo far capire ai nostri giovani quanto sia importante mantenere la pace. In questa direzione – continua Biagi – va anche la scelta di realizzare l’opuscolo “Seravezza nel centenario della Prima Guerra Mondiale”, un breve libretto nel quale si potranno leggere le storie dei caduti seravezzini e di come la nostra città ha affrontato la Grande Guerra».