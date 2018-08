‘Per Sogni e per chimere’ aperta in occasione della Notte Bianca

LUCCA – Sabato 25 agosto, in occasione della Notte Bianca 2018, la mostra “Per sogni e per chimere”. Giacomo Puccini e le arti visive, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, sarà aperta con ingresso gratuito dalle ore 21 alle 24.

Alle 21.30 e alle 22.30 si svolgeranno visite guidate gratuite: per partecipare occorre prenotarsi chiamando il numero 0583 467205 o scrivendo all’indirizzo mostra@nullfondazioneragghianti.it.

“Per sogni e per chimere”. Giacomo Puccini e le arti visive è una mostra della Fondazione Ragghianti (aperta a Lucca nella sede di via San Micheletto 3 dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 19) realizzata in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini, il Centro studi Giacomo Puccini e la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, dei Comuni di Lucca, Viareggio, Massarosa e Pescaglia, e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Numerose, peraltro, le collaborazioni istituzionali instaurate in un’ottica di sistema e di marketing territoriale, con l’Associazione Musicale Lucchese, il Teatro del Giglio, l’Associazione Lucchesi nel Mondo, la Fondazione Banca del Monte di Lucca e il Festival Pucciniano di Torre del Lago.