Per donne, da donne: parte giovedì prossimo il percorso di lingua Italiana per donne

LUCCA – Per donne, da donne. Si chiamano così i percorsi di lingua italiana per donne, organizzati dall’amministrazione comunale e dalla Commissione pari opportunità del Comune di Lucca, all’interno del progetto del lifelong learning, ovvero dell’apprendimento permanente e continuo.

Il corso inizia giovedì 21 novembre, alle 10, nella sede Arci di Lucca, piazzale Sforza 157/b a Sant’Anna.

<<I percorsi di lingua italiana per donne – spiega l’assessora alle politiche di genere, Ilaria Vietina -, rappresentano l’opportunità concreta per mettersi alla prova con l’italiano, in un ambiente protetto, stimolante, tutto al femminile, nel quale poter costruire anche amicizie e spunti di aggregazione. L’apprendimento continuo, che attraversa e accompagna la persona per tutta la vita, è un progetto a cui teniamo molto come amministrazione comunale: non è solo la possibilità di accumulare un bagaglio di esperienze, ma la vera e propria necessità di ritornare più volte nella vita sui banchi di scuola. Una necessità che non coinvolge solo il mondo del lavoro, ma la vita in generale, le relazioni con gli altri, il rapporto con i figli, con i nipoti e con se stessi>>.

Il corso si tiene il martedì e il giovedì dalle 10 alle 11.30 nella sede dell’Arci di Lucca, a Sant’Anna (piazzale Sforza). Per informazioni: Urp del Comune di Lucca, in via del Moro, 11 (0583.442444; 442303); Informadonna, all’Agorà in piazza dei Servi (0583.442416); Arci Lucca, piazzale Sforza, 157/b, S.Anna (347.0109273).