Per “Capannori incontra autori 2019” arriva Michela Marzano

CAPANNORI – Sarà Michela Marzano, professore ordinario di Filosofia morale all’Università Paris Descartes, editorialista de La Repubblica e autrice di numerosi libri di successo tradotti in molte lingue, la protagonista del quarto appuntamento di ‘Capannori Incontra Autori 2019’, la rassegna promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con l’Associazione L’Ordinario. La scrittrice, giovedì 23 maggio alle 21.00 sarà al Teatro Artè per presentare il suo ultimo lavoro, ‘Idda’, edito da Einaudi. In dialogo con lei Gina Truglio, direttrice della libreria Ubik di Lucca, che ha collaborato alla realizzazione dell’incontro.

‘Idda’ è un appassionato romanzo sull’identità, la memoria, la potenza carsica delle relazioni. Michela Marzano consegna al pubblico il ritratto indimenticabile di due donne che, pur appartenendo a mondi diversi e lontani, trovano inaspettatamente l’una nell’altra ciò che avevano perduto. Alessandra è una biologa che insegna a Parigi, dove abita con Pierre. Da anni non va nel Salento, il luogo in cui è nata e che ha lasciato dopo un evento drammatico, perché non riesce a fare i conti con le ombre della sua famiglia.

Quando Annie, l’anziana madre di Pierre, è ricoverata in una clinica perché sta progressivamente perdendo la memoria, Alessandra è costretta a rimettere tutto in discussione. Chi siamo quando pezzi interi della nostra vita scivolano via? Che cosa resta di noi? Svuotando la casa della suocera, che deve essere messa in vendita, Alessandra entra nell’universo di questa stenodattilografa degli anni Quaranta, e pian piano ne ricostruisce la quotidianità, come fosse l’unico modo per sapere chi era, adesso che, smarrendosi, Annie sembra essere diventata un’altra. Nel rapporto con lei, ogni giorno più intimo, Alessandra si sente dopo tanto tempo di nuovo figlia, e d’improvviso riaffiorano le parole dell’infanzia e i ricordi che aveva soffocato. È grazie a Idda, ad Annie, che ora può affrontarli, tornando là dove tutto è cominciato.

Come sempre, a fine serata, la scrittrice sarà a disposizione del pubblico per il firmacopie.