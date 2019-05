Peppino di Capri alla Bussola, oltre 400 persone al concerto

LIDO DI CAMAIORE -Classe, stile, emozioni: la Bussola è tornata. Oltre 400 persone si sono date appuntamento per il concerto di Peppino di Capri che martedì sera ha inaugurato la stagione 2019 di “Bussola d’Autore”, un format che durante tutta l’estate vedrà salire sul palco del Tempio della musica italiana artisti di assoluto spessore. La serata, presentata da Francesca Meni Romeo, ha vissuto momenti davvero straordinari con l’artista campano che ha sciorinato tutto il suo sterminato repertorio di una carriera segnata da qualcosa come 35 milioni di dischi venduti.

Luna caprese, Il sognatore, E mo e mo, E tu ci sei, Un grande amore e niente più, T’aggio vuluto bene a te, Nessuno al mondo, Tu si na malatia, Malafemmena, un omaggio al grande Totò, Ma che ne sai, I miei capelli bianchi, Love me, Let twist again, Saint Tropez twist, Champagne, Roberta: ecco la scaletta che ha acceso emozioni in tutti i presenti e strappato applausi a scena aperta. Prima di lui, un fantastico medley di canzoni di autori, che hanno fatto la storia della musica e del locale, regalato dal Maestro Giandomenico Anellino che è anche direttore artistico di “Bussola d’Autore”.

Da Gino Paoli a Patty Pravo, da Lucio Battisti a Fabrizio De André. Poi, alle 22,20, il palcoscenico è stato tutto per questo intramontabile gigante della musica. In abito nero con panciotto rosso, di Capri ha deliziato il pubblico presente (tra cui il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti, il patron del Lucca Summer Festival Mimmo D’Alessandro e la presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci) con la sua voce calda e intensa da un palco dove si possono vedere gli artisti come nel salotto di casa: ecco la magìa della Bussola. Un successo che ha segnato ufficialmente la sua riapertura e consacrato con la consegna da parte della famiglia Angeli, che da qualche mese ha rilevato il locale, di un premio a di Capri per i suoi 60 anni di carriera. “Grazie per questa magnifica serata – ha commentato di Capri – che ha dimostrato come si possa fare musica dal vivo nei locali. Non riesco a dire altro per questo evento, se non: perché non vi è venuta prima questa idea?”. Ora l’attenzione si sposta sin da subito per il prossimo imperdibile evento: il concerto di Patty Pravo del 31 maggio. La Bussola è tornata. Con il suo solito, inconfondibile, stile.