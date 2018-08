Penultimo concerto della stagione concertistica nella Pieve di S. Michele Arcangelo a Corsanico

MASSAROSA – Le musiche di Vivaldi protagoniste sabato 18 agosto della penultima serata del Corsanico Festival 2018 XXXVII Rassegna Internazionale di Musica Classica, organizzato dall’Associazione Culturale “Amici della Musica d’Organo Vincenzo Colonna” di Corsanico.

L’ Ensemble Bisentium formato da Daniele Iannaccone-violino solista e concertatore e Federico Lodovichi-fagotto, intratterrà il pubblico con musiche di: Antonio Vivaldi – (concerto per fagotto e archi; Le quattro stagioni)

Ensemble Bisentium. L’amicizia, il piacere della ricerca e di far musica insieme unisce e contraddistingue questo gruppo di musicisti.

Il nome, volutamente composto da due parole di diverse lingue e diverse epoche, vuole esprimere sinteticamente lo spirito e le radici di questo “insieme”, e come l’inesorabile scorrere del fiume Bisenzio scandisce lo scorrere

della vita da tempo immemorabile, ed ha visto nascere e passare musiche di nuove ed antiche concezioni, così l’Ensemble presenta ed affianca musiche di ogni repertorio, antico o moderno, a volte così nuove da essere

espressamente composte da alcuni degli stessi componenti del gruppo.

L’organico, formato da musicisti che singolarmente affrontano tutti gli aspetti del mondo sonoro, dalla musica antica al pop, dalla ricerca musicologica alla musicoterapia, è variabile e modulante in funzione del repertorio che di volta in volta l’Ensemble si propone di approfondire, magari affiancando all’interno di uno stesso concerto brani uniti tra di loro da legami intellettuali e rapporti di causa ed effetto, ma non necessariamente da stile o cronologia. Ideatore e concertatore del gruppo è Daniele Iannaccone.

Inizio concerti: ore 21:15

Ingresso €. 10,00

Info: cell. 328 5391833 www.corsanicomusica.it , grazianobarsotti@nulllibero.it