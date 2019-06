Pedoni al sicuro, “Safety Cross” luminoso davanti a scuola Barsanti e Liceo Stagi

PIETRASANTA – Installati sugli attraversamenti pedonali luminosi davanti alla scuola Barsanti (via Marconi) e Liceo Stagio Stagi (via provinciale Vallecchia) i Safety Cross. Si tratta di efficaci dispositivi di sicurezza alimentati con pannelli solari che rendono più visibile, grazie alla presenza di segnaletica stradale luminosa, l’attraversamento pedonale anche durante le ore notturne. Misure simili sono già state adottate, con ottimi risultati, all’ingresso della frazione Africa (dove sono stati installati anche due impianti di videosorveglianza) e a Pontestrada lungo la via Aurelia all’altezza della Chiesa e del parcheggio.

Proseguono gli interventi del piano anti-velocità attivato dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti in città e nelle frazioni per dare risposte alle richieste dei cittadini. Numerose, in questi mesi, le misure realizzare per ridurre la velocità tra cui dossi, rilevatori di velocità e velox e garantire adeguati livelli di sicurezza per gli utenti della strada più fragili come pedoni e ciclisti. I Safety Cross erano stati fortemente voluti dal vice sindaco, Elisa Bartoli per rendere più sicuro l’attraversamento pedonale in particolare per i ragazzi delle scuole.

Prossimamente saranno installati anche in via Pontenuovo all’uscita della scuola. E non solo. “Le misure fin qui realizzate – spiega Andrea Cosci, Assessore alla Polizia Municipale – sono una prima risposta alle tantissime richieste in materia di sicurezza stradale e riduzione della velocità che i cittadini ogni giorno avanzano e che camminano a fianco degli interventi di messa in sicurezza delle strade. Il nostro impegno di mandato è quello di rendere le nostre strade e le nostre frazioni più sicure anche dal punto di vista della viabilità. Il nostro impegno è totale”.