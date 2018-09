“Pedala per dare la vita”: rinviata la manifestazione a causa del maltempo

LUCCA – La V° Edizione della manifestazione “Pedala per Dare la Vita” programmata per il 02/09, a causa del mal tempo è stata rinviata al 09 settembre 2018 alle ore 15,30

La Ciclopedalata si snoderà attraverso un percorso che toccherà varie località dell’immediata periferia cittadina, lungo il Parco Fluviale del Serchio e le Mura di Lucca – Partenza dalla Terrazza Petroni (Monte S. Qurico) – Arrivo in Piazza S. Michele dove sarà ad attenerci la Banda Bassotti con il genere musicale street band.

L’evento è organizzato dai Gruppi Donatori di Sangue Fratres di Sant’Anna, Sant’Alessio, San Donato, San Cassiano a Vico, San Pietro a Vico, Nave, Misericordia, Monte San Quirico, S. Annunziata e S. Filippo, con la collaborazione della Sezione Soci Lucca di UniCoop Firenze e Fonte Ilaria.

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere e sensibilizzare la cittadinanza alla donazione del sangue ed unire i vari gruppi attraverso un stretta collaborazione e condivisione di idee, nell’ottica di incentivare i partecipanti a diventare Nuovi Donatori.

“Donare è vita”, questo è lo slogan che i Gruppi organizzatori hanno coniato per mettere in risalto la propria presenza alla manifestazione stessa ribadendo che donare il sangue è un atto di amore verso il prossimo, si compie attraverso un semplice gesto ed è fondamentale per l’esecuzione di alcuni interventi chirurgici e la cura di molte malattie.

Il ricavato di quest’anno, escluse le spese di organizzazione, sarà devoluto in beneficenza alla Comunità di SANT’EGIDIO di Lucca.