PD: “le categorie sopperiscono al vuoto di idee e programmi dell’Amministrazione

PIETRASANTA – L’estate sta finendo e, come il refrain della nota ballata dei Righeira, suole fare il bilancio della stagione. L’attività turistica rappresenta un punto di forza della nostra economia, sorretta dal lavoro incessante di commercianti, balneari, ristoratori e albergatori, che anche in mancanza di una programmazione strutturata di eventi e iniziative da parte del Comune riescono a rendere gradevole il soggiorno ai tanti turisti che affollano il litorale. Non possiamo non evidenziare che ad esempio la Notte Bianca di Marina di Pietrasanta, che quest’anno è stata organizzata solo grazie alle pressioni dei commercianti di Tonfano, sia stata una iniziativa poco studiata e con risultati discutibili.

Proprio gli operatori locali del settore in poco tempo hanno saputo mettere in piedi comunque una iniziativa gradevole. Restano però delle criticità. L’improvvisazione dell’amministrazione non ha garantito la giusta promozione e organizzazione, per questo la programmazione e le risorse devono essere messe in campo con tempi molto meno stringenti.

Ad esempio la recente variazione di bilancio fatta dalla Giunta evidenzia come la Versiliana sia un sistema ormai con una emorragia di soldi senza più tamponi. Altri centomila euro vengono assegnati dal Comune alla Fondazione, e anche se sono fondi che provengono dalla Regione, si tratta comunque di soldi pubblici che vanno a ripianare le mancanze di entrate derivanti da una programmazione culturale e di eventi praticamente nulla, o meglio incapace di dare riscontri sia in termini di incassi sia in termini di riscontro culturale. Spettacoli annullati, platee vuote o riempite solo da omaggi, proposta di prosa praticamente inesistente, nessuna prima nazionale, nessuno spettacolo di avanguardia, nessun elemento capace di portare attenzione mediatica e di promozione sul nostro Comune. Il caffè dove illustri scrittori, politici, intellettuali di fama nazionale hanno fatto spazio a personaggi noti al più nel proprio quartiere. Nulla da togliere a queste persone, che se non altro hanno riempito uno spazio vuoto sia in termini di programmazione che di presenze, anche le riprese televisive con camera fissa sugli ospiti non riescono mascherare l’assenza quasi totale di pubblico.

Al contempo però gli stipendi vengono regolarmente erogati, così come le elargizioni del Comune, senza però affiancare a questo un lavoro teso a cambiare il volto e l’impostazione di una macchina che purtroppo sembra essere arrivata al capolinea.

Il Partito Democratico di Pietrasanta pensa che sulla Fondazione Versiliana debba essere intrapresa una azione definitiva, poiché non è giusto che ogni anno i contribuenti ripianino i debiti fatti da amministratori che non sono in grado di gestirla. O si cambia passo e la Fondazione torna a programmare iniziative di livello e ad autosostenersi, oppure il Comune riprenda la gestione diretta del Festival della Versiliana: le spese sarebbero ridotte e forse anche i risultati sarebbero migliori. La nostra paura è che invece si continui con questo lento e inesorabile commiato, che non serve alla città, ma continua a servire al suo direttore artistico che ogni anno si intasca circa 50mila euro; poi per dirigere cosa e soprattutto dove?

Segreteria PD Pietrasanta