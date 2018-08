Pd di Camaiore: ‘No a un congresso frettoloso: serve un congresso vero’

LUCCA – Dopo la decisione della Direzione Regionale del PARTITO DEMOCRATICO di indire il congresso in tempi molto stretti, la Federazione Versiliese del Partito e tutti i Segretari delle Unioni Comunali, hanno chiesto formalmente un rinvio alla Direzione Regionale, con documento del 2 agosto 2018.

Secondo il programma stabilito dai vertici regionali, infatti, le candidature andranno presentate entro il prossimo 10 settembre e le primarie sono previste per il 14 ottobre 2018.

Un Congresso che si prepara quindi in piena stagione turistica e si celebra senza una reale possibilità di confronto e di dibattito.

Non si tratta però solo di un problema di tempi, ma di contenuti: un congresso frettoloso non permette di affrontare questioni fondamentali, prima di tutto di capire le ragioni delle molte sconfitte elettorali degli ultimi anni; un congresso che non dà la possibilità di ridiscutere le politiche regionali. Un partito e una politica che anche in Toscana vengono percepiti sempre più lontani dai cittadini.

Molti servizi pubblici vengono gestiti da enti di secondo grado, dagli ATO, dalle stesse province, con un controllo democratico di aspetti importanti della vita dei cittadini, che si riduce sempre più e con un rapporto tra pubblico e privato che va profondamente ripensato.

Occorre una proposta concreta per rilanciare il partito, che agli occhi dei cittadini è ormai solo “establishment” e per rinnovare profondamente la sua azione politica.

Per questo molti amministratori, dirigenti e semplici iscritti del Partito Democratico (che sotto elenchiamo), hanno deciso di firmare il documento politico che alleghiamo.

Ci aspettiamo sostegno, condivisione, riflessioni e contributi costruttivi da tutti i livelli e siamo convinti che, da ora in poi, i Circoli, le Unioni Comunali e le Federazioni non possano più “subire passivamente” ogni decisione del vertice regionale. È giunto il tempo in cui chiedere con determinato coraggio, quella fondamentale dignità politica che ci spetta. A tale scopo, ci spenderemo senza risparmio di energie, per questa battaglia che riteniamo vitale e decisiva per la vita democratica e per il rilancio del Partito.

L’ELENCO DEI FIRMATARI E’ IN ORDINE ALFABETICO: NON C’E’ UN PRIMO FIRMATARIO DEL DOCUMENTO E DEL COMUNICATO STAMPA:

Elio Bianchi

Andrea Boccardo

Umberto Buratti

Cristiano Ceragioli

Franco Cima

Francesca Coli

Giuseppe Dati

Alessandro Del Dotto

Adolfo Del Soldato

Consuelo Donati

Emanuele Faconti

Giuseppe Giannini

Anna Graziani

Simone Leo

Fabrizio Maggi

Federica Maineri

Adalgisa Mazza

Marco Mecchi

Iacopo Menchetti

Rachele Nardini

Ettore Neri

Gabriella Pedreschi

Sara Pescaglini

Marcello Pierucci

Luca Poletti

Damasco Rosi

Michele Silicani

Riccardo Tarabella

Maurizio Verona