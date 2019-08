Patrimonio e Commercio: affidati i lavori di riqualificazione del parco giochi di via Don Minzoni a Querceta

SERAVEZZA – Avvio ormai imminente per i lavori di riqualificazione del parco giochi di via Don Minzoni a Querceta. Nei giorni scorsi, infatti, le opere sono state formalmente affidate alla ditta Macagi di Cingoli (Macerata), unica partecipante all’indagine di mercato promossa dal Comune di Seravezza per l’esecuzione dell’intervento. L’impresa avrà quarantacinque giorni lavorativi per realizzare il progetto elaborato dal Comune di Seravezza, che interessa in particolare la sezione di parco a ridosso di via Don Minzoni. L’area, un grande rettangolo di quasi 500 metri quadrati oggi poco valorizzato, verrà suddivisa in zone caratterizzate da colori diversi e da giochi pitturati al suolo (campana, corsie di pista d’atletica, percorsi, ecc.). Al centro, su un’adeguata pavimentazione morbida antitrauma, sarà collocato un grande gioco capace di accogliere ed aggregare più bambini allo stesso tempo. L’area sarà inoltre completata con la piantumazione di alcuni alberi, l’installazione di tre panchine e di un cestino per la raccolta differenziata. I lavori non interesseranno la parte di giardino verso via Fratelli Rosselli, dove si trovano altri giochi già rimessi a nuovo dal Comune.

L’intervento avrà un costo complessivo di 25 mila euro, con il decisivo contributo della Regione Toscana (oltre 19 mila euro) assegnato nell’ambito delle politiche finalizzate a riqualificare le infrastrutture dei centri commerciali naturali, a migliorare la fruibilità dei tessuti urbani e a dare sostegno al piccolo commercio e alle attività al dettaglio. «Finalità che anche come Comune abbiamo perseguito nel sottoporre alla Regione il nostro progetto per il parco di via Don Minzoni – spiega il consigliere delegato al commercio Sabrina Verona, promotrice dell’iniziativa -. Stiamo lavorando su altri bandi con l’auspicio di vedere accolte e finanziate altre nostre idee».