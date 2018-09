Pastechi (Fi): ‘Ancora disagi per la Casa della Salute: l’Asl intervenga con decisione’

VIAREGGIO – “E’ inammissibile che, in più di un mese, non si sia ancora riusciti a sistemare le linee telefoniche della Casa della Salute di Torre del Lago Puccini”: Athos Pastechi, portavoce di Forza Italia per Viareggio e Camaiore, riferisce di pesanti disagi che continuano al distretto sanitario della frazione. Dove, nella migliore delle ipotesi, gli utenti sono costretti ad attese lunghissime per ritirare le proprie analisi o procedere a normali prelievi di sangue.

“Questo problema – prosegue Pastechi – compromette in tutto o in parte la funzionalità di molti servizi medici che, per i torrelaghesi e in particolare i più anziani, sono fondamentali. E’ da inizio agosto che, alla Casa della Salute, le linee telefoniche accusano guasti e interruzioni: ora basta, l’azienda USL Toscana Nord Ovest deve intervenire in modo risolutivo”.

Pastechi chiede infatti alla direzione sanitaria locale di promuovere azioni più decise verso Telecom: “Con la salute non ci si può affidare alla fortuna del momento – conclude l’esponente forzista – i torrelaghesi, come tutti i cittadini, devono poter accedere regolarmente ai servizi sanitari e gli operatori che li forniscono lavorare con serenità ed efficienza”.

Athos Pastechi

Portavoce Forza Italia