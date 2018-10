Partono i lavori di nuova asfaltatura in Corso Garibaldi e a Sant’Anna

LUCCA – Proseguano i lavori di risanamento e rifacimento delle asfaltature finanziati dall’amministrazione comunale con la variazione di bilancio del giugno scorso.

In centro storico da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre i lavori interesseranno Corso Garibaldi pertanto è stato disposto un divieto di sosta con rimozione che riguarderà progressivamente i tratti dove si trova il cantiere. In particolare nei giorni 8 e 9 ottobre ci sarà divieto di sosta e transito in via della Mano e l’inversione del senso di marcia in Corso Garibaldi (nel tratto fra via della Caserma e via della Corticella con direzione est) e in via della Caserma (fra via Carrara e Corso Garibaldi) con direzione obbligatoria verso nord. Per i giorni 9 e 10 ottobre ci sarà divieto di transito e sosta con rimozione nella via e nella piazzetta del Peso; in questi stessi giorni la fermata del trasporto pubblico locale sarà spostata da via del Peso a Porta San Pietro.

A partire da mercoledì 10 i cantieri interesseranno anche il quartiere di Sant’Anna e le frazioni dell’ex circoscrizione 3 dove sono previsti interventi in via Cavalletti, via Vecchi Pardini, viale Luporini, via del Bozzo, via Corte Pistelloni, via De Gasperi, via dei Sillori e via Ducceschi.