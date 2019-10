Partito il day service diabetologico: un servizio in più all’ospedale Versilia

Le nuove linee guida redatte dalla società europea di diabetologia (EASD) alla luce dei risultati di alcuni trial (ricerche condotte per raccogliere dati su efficacia e sicurezza dei farmaci) che hanno dimostrato un marcato effetto protettivo di alcuni nuovi farmaci sia sul cuore che sul rene, incoraggiano i diabetologi a scegliere le terapie più appropriate in base al rischio cardiovascolare dei pazienti e non soltanto in base ai valori glicemici. La presenza di problemi oculari così come della malattia renale cronica, sono a loro volta fattori di rischio importanti. Un corretto inquadramento delle problematiche dei pazienti diventa dunque indispensabile non solo per poter essere tempestivi nelle eventuali terapie ma anche per potermigliorare la prognosi trattando la patologia diabetica con maggior appropriatezza.