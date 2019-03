Partenza del Rally del Ciocco sotto il segno della sicurezza stradale con Aci Lucca

FORTE DEI MARMI – Cresce l’attesa per la 42esima edizione del Rally del Ciocco, l’appuntamento che apre il calendario del Campionato italiano rally, con la Prova Speciale “Forte dei Marmi”.

Un inizio attesissimo da tutti gli appassionati di motori della provincia di Lucca e non solo, in occasione del quale, come da tradizione, anche Aci Lucca sarà presente, con diverse iniziative, in collaborazione con le politiche giovanili e l’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Forte dei Marmi.

Infatti l’Automobile club ha organizzato per la giornata di venerdì 22 marzo in piazza Marconi a Forte dei Marmi, sede anche del rally kids dedicato alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie, una giornata dedicata alla prevenzione e alla guida sicura. Dalle 10 alle 15.30, grazie anche alla collaborazione dell’Autoscuola Maggi e del Liceo Scientifico “Chini Michelangelo” di Forte dei Marmi sarà possibile fare dei test gratuitamente con alcoolvista, guide in piazza e simulatore di guida. In piazza sarà possibile effettuare dei veri e propri driving test, grazie al programma Aci Ready to Go, che consente a tutti, neopatentati e guidatori esperti, di mettersi alla prova e affrontare al volante le varie situazioni in cui ci si può trovare alla guida di un’auto.

«Passione per il motorsport ma anche attenzione per la sicurezza e la prevenzione. Queste sono le due anime che convivono perfettamente in Aci – spiega il direttore di Aci Luca Sangiorgio – La Versilia è un luogo per noi molto importante: Aci Lucca sarà infatti presente a Forte dei Marmi, dove, come da tradizione, parte la prova spettacolo in notturna. Qui sarà possibile fare dei test drive grazie ai mezzi messi a disposizione nell’ambito del progetto Ready2go, il nuovo programma di scuola-guida innovativo promosso da Aci. Ringrazio quindi, l’Amministrazione Comunale e lo staff dell’autoscuola Maggi che si sono messi a disposizione per organizzare questa giornata di prevenzione e gli organizzatori del rally con cui lavoriamo ormai da anni in perfetta sintonia. A dimostrazione della loro grande sensibilità verso i temi della sicurezza stradale».

“Siamo felici di proseguire la collaborazione con Aci Lucca anche in questa occasione– tengono a sottolineare Anna Corallo, assessore alla Pubblica Istruzione e Alberto Mattugini, consigliere allo Sport e Politiche Giovanili – connubio che ha preso il via, con la campagna “Scuola Sicuri” a favore della sicurezza sugli scuolabus, a cui abbiamo risposto come primo Comune della Provincia di Lucca. Sono molte le iniziative sulla sicurezza stradale a cui stiamo lavorando poiché la riteniamo una tematica di rilievo e di fondamentale importanza per i nostri giovani”.