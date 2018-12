Parole di salute: il nuovo magazine delle farmacie comunali di Viareggio

VIAREGGIO – Una tiratura di 5mila copie per 12 pagine a colori con promozioni, novità e servizi: si chiama «Parole di Salute» ed è il nuovo è Magazine FarmaCity. Un vero e proprio free press dedicato alle farmacie, che uscirà ogni 30 giorni, con una veste grafica che è quella del concept che caratterizzerà tutti i punti vendita FarmaCity (via via che verranno ristrutturati) e l’obiettivo di individuare le farmacie comunali quali specialisti della salute e della prevenzione.

All’interno un editoriale che tratterà un argomento di salute di carattere generale e un articolo su un argomento più specifico: sia i direttori delle varie farmacie che i farmacisti stessi, saranno coinvolti nella stesura dei contenuti, in modo da dare un taglio professionale e tecnico a quello che non vuole essere solo l’evoluzione del volantino promozionale.

Spazio poi al lancio delle novità, come la linea cosmetica FarmCity o gli screening a carattere di prevenzione. Infine, almeno una/due pagine saranno sempre dedicate alla carta salute e al portale iCareCUP o comunque ai nuovi servizi.

«Il Magazine attualmente è composto da 12 pagine e la tiratura è di 5mila copie – commenta Claudio Puosi consigliere di iCare -: puntiamo ad evolverci e ad arrivare a 14 pagine ed una tiratura di almeno 8mila – 10mila copie al mese».

«E’ uno strumento rivolto al cittadino per informarlo su tematiche di attualità inerenti la salute, la prevenzione e il benessere. Un’iniziativa che fa parte di un progetto di rinnovamento più ampio che riguarda le Farmacie Comunali ora FarmaCity – conclude Puosi -: il nostro obiettivo è quello di prenderci cura del cittadino avvicinandolo sempre di più al farmacista dei punti vendita FarmaCity, specialista della salute al quale rivolgersi con la sicurezza di trovare gentilezza e soprattutto tutta la competenza necessaria».

Parole di Salute è distribuito gratuitamente in tutte le Farmacie Comunali di Viareggio. Tutte le novità anche sulla pagina facebook Farmacie Comunali di Viareggio.