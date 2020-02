Parlamento Europeo Giovani a Lucca per parlare di sostenibilità

LUCCA – Lucca ospiterà dal 27 febbraio al 1° marzo prossimo il 48° evento del Parlamento Europeo dei Giovani. Si tratta di una delle Regional session organizzate periodicamente in Italia che coinvolgerà una sessantina di giovani studenti provenienti da tutta la Toscana, a cui si aggiungono alcune delegazioni internazionali che dibatteranno sulle sfide più rilevanti dell’Europa di domani.

E proprio in tema di sfide, la sessione del Parlamento Europeo dei Giovani avrà come tema centrale della discussione la sostenibilità, sulla base dei 17 punti stabiliti dall’agenda 2030 delle Nazioni Unite nel 2015: uno degli argomenti discussi riguarderà in particolare l’eco-sostenibilità.

La quattro-giorni lucchese dei giovani parlamentari – organizzata dall’Associazione Parlamento Europeo Giovani, con il sostegno del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Lucca – si svolgerà nel Complesso di S. Micheletto e al Cred (Centro risorse educative e didattiche). In queste due sedi si riuniranno gli studenti delle scuole superiori che nel corso dell’evento lavoreranno in gruppo al fine di trovare soluzioni concrete ed efficaci ai problemi di attualità che riguardano, oltre all’ecosostenibilità, diverse altre aree tematiche (sanità, affari esteri, lavoro per citarne alcuni) che verranno ridiscussi anche nell’ultimo giorno dei lavori dell’Assemblea Generale.

“Siamo lieti di ospitare nella nostra città gli studenti del Parlamento Europeo – afferma l’assessore alle politiche europee del Comune di Lucca, Valentina Mercanti – che attraverso questi eventi ci parlano di un’Europa unita, che considera la diversità una fonte di ricchezza e di progresso collettivo. Il tema di quest’anno, la sostenibilità, è del resto un tema cruciale, del quale abbiamo, oggi, una chiara consapevolezza proprio grazie alle rivendicazioni delle nuove generazioni. A loro va il merito di avere catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica sulla necessità di assumerci impegni seri e concreti, a tutti i livelli. Per questo diamo il benvenuto a questi giovani, augurando loro un proficuo lavoro”.

“Su un tema così delicato e generalizzato come quello dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento e della qualità dell’aria dei nostri territori – dichiara il presidente della Provincia Luca Menesini recentemente insediato a Bruxelles come membro del Comitato europeo delle regioni – è necessario fare squadra e lavorare tutti in un’unica direzione. Concetti che sono stati ribaditi anche nelle sedute di Bruxelles perché tutti gli enti, a tutti i livelli, devono fare la loro parte. Giusto e necessario, quindi, che i rappresentanti del Parlamento Europeo dei Giovani discutano, anche a Lucca, di questi temi perché è una partita che riguarda tutti: vecchie e nuove generazioni. E’ un bel segnale quello che arriva dai nostri studenti”.

Più nello specifico l’evento di Lucca sarà articolato in una prima fase denominata teambuilding in cui saranno formati dei team internazionali e stabiliti i princìpi di cooperazione tra i partecipanti con l’obiettivo di raggiungere un risultato collettivo di qualità. Poi si passerà al committee work che è la fase durante la quale la commissione si occupa di stilare una risoluzione sul topo scelto dagli studenti. I valori a cui si ispira il metodo decisionale del committee sono il negoziato, il dibattito e l’unanimità del gruppo. Infine l’Assemblea Generale in cui gli studenti dibattono le loro proposte di risoluzione seguendo anche qui il procedimento del parlamento europeo attraverso un dibattito che prevede interventi dal podio, domande, la votazione finale di un documento condiviso. Anche concretamente i giovani del Parlamento Europeo si stanno impegnando per rendere l’evento il più eco-sostenibile possibile, cercando di limitare al massimo il consumo di carta e plastica, evitando così qualsiasi tipo di spreco.

Lo European Youth Parliament (EYP) è un’organizzazione internazionale indipendente, fondata a Milano nel 1994. che raggruppa e coordina i 40 Comitati Nazionali che la compongono e che lavorano a livello nazionale per la promozione dei valori del rispetto, del confronto e dell’autonomia di pensiero. Come ciascuno dei 40 Comitati Nazionali, anche EYP è un’ associazione di giovani per i giovani, apartitica e areligiosa.

EYP dà la possibilità ai futuri cittadini di partecipare a un’esperienza unica nel suo genere. Gli eventi organizzati dai vari Comitati Nazionali offrono a tutti i partecipanti la grande opportunità di arricchire il proprio bagaglio culturale e le proprie capacità personali, ponendosi come un momento di incontro e scambio per la creazione di un’Europa unita nel rispetto delle diversità. L’utilizzo di metodologie di educazione non formale rende gli eventi particolarmente stimolanti, e favoriscono la partecipazione attiva di ciascun giovane. Ogni anno EYP coinvolge più di 30.000 giovani cittadini europei in quasi 500 eventi in ogni angolo d’Europa organizzati da oltre 3.000 giovani volontari, facendo così di EYP la più grande associazione europea di educazione non formale alla cittadinanza attiva.

Per maggiori informazioni sul Parlamento Europeo dei Giovani: https://eypitaly.org/