Pari Opportunità: Seravezza celebra la Giornata contro la violenza sulle donne con la proiezione del film “Nome di donna”

SERAVEZZA – In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne la Commissione consiliare per le Pari Opprtunità del Comune di Seravezza promuove la proiezione del film “Nome di donna”. Lo spettacolo si terrà sabato 24 novembre al cinema delle Scuderie Granducali con inizio alle ore 17 con ingresso libero e gratuito. Diretto da Marco Tullio Giordana – regista de “I cento passi”, “La meglio gioventù” e “Romanzo di una strage” – il film vede come protagonista l’attrice Cristiana Capotondi, affiancata da un cast di ottimi interpreti di teatro come Adriana Asti e Valerio Binasco.

«Lo abbiamo scelto perché è il primo film, non solo in Italia, che affronta in modo diretto il tema delle molestie sessuali sul posto di lavoro», dice Vanessa Bertonelli, presidente della Commissione Pari Opportunità, annunciando l’iniziativa. «Un’opera che parla alle donne, ma anche agli uomini, di temi delicati e importanti, che è giusto conoscere, approfondire, discutere, specialmente in una giornata come quella dedicata alla violenza sulle donne. Invito i nostri concittadini alla massima partecipazione».