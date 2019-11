Parco di Petrognano: pronta la proposta per la realizzazione del progetto

CAPANNORI – Pronta la proposta di progetto della nuova area a verde che sorgerà a Petrognano in un’area pubblica in disuso e un terreno di proprietà della Curia concesso in comodato d’uso gratuito al Comune per 10 anni. Il progetto del nuovo parco nato nell’ambito di ‘Mirador’, un percorso partecipativo avviato dall’amministrazione comunale lo scorso maggio che ha coinvolto gli abitanti della frazione, sarà presentato venerdì 22 novembre alle ore 21 alla Fattoria di Petrognano. All’incontro interverranno l’assessore alla partecipazione Francesco Cecchetti e l’architetto Deborah Filidei. I lavori per la realizzazione della nuova area verde prenderanno il via ad inizio primavera e si concluderanno entro l’inizio dell’estate.

Il nuovo parco, che vede un investimento comunale di oltre 47mila euro, sorgerà in via di Petrognano ed avrà tavoli e panchine che potranno essere utilizzati dai cittadini per incontrarsi, rilassarsi, chiacchierare, leggere un libro. L’area sarà dotata anche di un bocciodromo, di giochi inclusivi, di una fontana e sarà recintata. Prevista anche la realizzazione di una idonea illuminazione per consentire lo svolgimento di eventi anche in notturna.

“La nascita di questa nuova area verde, che si inserisce nell’ambito del progetto ‘Un parco in ogni paese’ promosso dall’amministrazione Menesini, è frutto di un percorso partecipativo avviato alcuni mesi fa con gli abitanti della frazione dai quali abbiamo recepito idee e suggerimenti per la sua realizzazione – spiega l’assessore alla partecipazione, Francesco Cecchetti -. Adesso il progetto di massima è pronto e la prossima settimana sarà illustrato e condiviso in un incontro pubblico, tappa importante di questo percorso, durante il quale potranno essere definiti ulteriori dettagli. Con la creazione di questo nuovo parco vogliamo valorizzare Petrognano, le sue colline e le zone limitrofe creando uno spazio di aggregazione e di socializzazione fruibile dai cittadini della frazione, da chi ama passeggiare all’aria aperta e dai turisti. L’area, infatti, sorgerà in una posizione strategica costituendo un punto panoramico nelle vicinanze della rete sentieristica e dell’anello di collegamento alla via Francigena storica. E’ nostra intenzione che il parco sia ‘per tutti’, per cui sono previsti particolari accorgimenti per garantirne la completa accessibilità”.

Visto il particolare inserimento paesaggistico nella scelta dei materiali che caratterizzano il nuovo parco sono stati privilegiati quelli a basso impatto ambientale, come il legno che permette di realizzare arredi “leggeri” e in armonia con l’ambiente circostante.