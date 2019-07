Parcheggio Lorenzini: utilizzato dai Carabinieri del Comando Provinciale e occasionalmente dalla Protezione Civile

LUCCA – In merito ad alcuni interventi apparsi sulla stampa locale l’amministrazione comunale precisa che il parcheggio Lorenzini è utilizzato solo da persone e per autoveicoli autorizzati: in particolare nel periodo del Lucca Summer Festival dai Carabinieri in servizio presso il Comando Provinciale di Cortile degli Svizzeri. Infatti il Cortile e la limitrofa via della Corticella, dove sussistono gli stalli riservati ai Carabinieri, sono temporaneamente occupati dai gruppi elettrogeni e da altre attrezzature.

Nel parcheggio Lorenzini inoltre possono trovare posto anche auto dei volontari della Protezione Civile Comunale, la cui sede si trova in corso Garibaldi, quando sono in corso attività istituzionali della stessa.