Parcheggi straordinari per i visitatori di Lucca Comics & Games: dal 30 ottobre al 4 novembre divieto di sosta in 13 aree

LUCCA – Proseguono i preparativi per l’edizione 2018 di Lucca Comics & Games e l’amministrazione comunale ha pubblicato oggi l’ordinanza che servirà a realizzare i parcheggi straordinari disponibili per i visitatori della manifestazione. Dalle ore 18.00 di martedì 30 ottobre fino alle ore 24.00 del 4 novembre divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti piazze e vie: in piazza Matraini e in piazza C.L. Ragghianti (parcheggio A Campo di Marte) con esclusione dell’area di parcheggio dell’obitorio intercomunale raggiungibile da via delle Cornacchie; in via dei Pubblici Macelli con i parcheggi limitrofi e in piazza Caduti sul Lavoro (parcheggio B Macelli); in piazza C. Cotenna Leonardi con ingresso da via Filzi (C Mercato ortofrutticolo); in via Montegrappa ambo i lato (E Stazione); nell’area di parcheggio limitrofa al parcheggio camper su viale Luporini (F Luporini riservato ai camper); nell’area di parcheggio del cimitero urbano esclusa area lasciata ad uso dello stesso con disco orario di due ore nei giorni 1 e 2 novembre (L Cimitero); in piazza E. Erbstein (M Palasport); nel parcheggio Tagliate retrostante il distributore di carburante (N Tagliate); nei due parcheggi sud e ovest del Polo Fiere (P Polo Fiere); in via della Bastia ambo i lati (Q Binari Sud auto e camper); divieto di sosta anche in via della Formica ambo i lati, tra via Guidiccioni e via Nottolini, per realizzare il collegamento pedonale con i binari sud della Stazione Ferroviaria. Nel medesimo intervallo di date e orari sarà inoltre istituito un divieto di transito nella strada di collegamento fra obitorio intercomunale e via delle Cornacchie con esclusione dei mezzi che si recano all’obitorio, in via Montegrappa con esclusione dei veicoli che si recano al parcheggio Stazione – binari nord e nella traversa seconda di via delle Tagliate di S. Anna con esclusione dei residenti.

Dalle ore 0.00 del 31 ottobre fino alle ore 24.00 del 4 novembre divieto di sosta con rimozione eccettuati i veicoli che espongono il permesso categoria G1, abbonamenti o permessi Metro srl:

viale G. Giusti negli stalli blu lungo gli spalti delle Mura.

Dalle ore 18.00 di mercoledì 31 ottobre fino alle 24.00 del 4 novembre divieto di sosta con rimozione:

in Piazzale Don F. Baroni (parcheggio O Don Baroni)

Dalle ore 18.00 di martedì 30 ottobre fino alle 24.00 del 31 ottobre e dalle 0.00 del 3 novembre fino alle 24.00 del 4 novembre divieto di sosta con rimozione:

Porzione del parcheggio del Cimitero urbano vicino a via delle Tagliate (area riservata ad uso dello stesso con disco orario di due ore nei giorni 1 e 2 novembre).

Come già annunciato dal 29 ottobre fino al 6 novembre saranno riservati ad uso esclusivo dell’organizzazione ed operatori di LC&G il parcheggio Carducci, Palatucci e i parcheggi intorno allo Stadio.

Parcheggi per abbonati metro e residenti esterni al centro storico – Il parcheggio di viale Giusti adiacente gli spalti delle Mura urbane, sarà a riservato gratuitamente ai residenti della zona con obbligo di esposizione dell’abbonamento in maniera ben visibile sul veicolo per gli abbonati Metro, o del permesso G1. Per tutti gli altri residenti che si affacciano sui aree di parcheggio a pagamento destinate alla manifestazione e che non dispongono parcheggio privato, sarà possibile ottenere gratuitamente da Metro un tagliando per sostare nelle aree nella misura di un permesso per nucleo familiare.

Ricordiamo infine i provvedimenti a favore dei residenti del centro storico già annunciati:

Parcheggi centro storico – è in corso il montaggio dei padiglioni che ospiteranno la manifestazione in molte piazze del centro storico. L’occupazione progressiva di alcuni gruppi di stalli gialli destinati ai residenti è compensata con la possibilità di parcheggio gratuito in stalli blu messi a disposizione da Metro srl con queste modalità:

dal 9 ottobre al 12 novembre – per i residenti (primo e secondo permesso categorie A1 – A2) sosta gratuita nei parcheggi a pagamento del centro storico, con possibilità di sosta anche nel parcheggio in struttura Cittadella mediante tessera elettronica (da richiedere a Metro srl), con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ZTL in maniera ben visibile sul veicolo; nei giorni di manifestazione la sosta sarà possibile negli stessi parcheggi in struttura anche per coloro che non sono in possesso della tessera elettronica. Sempre per i residenti con permesso A1 e A2 sarà possibile la sosta gratuita in tutti i parcheggi a pagamento a parcometro esterni al Centro Storico con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ZTL.

dal 29 ottobre al 6 novembre – per gli abbonati Metro sosta gratuita in tutti i parcheggi esterni al centro storico, con esclusione dei parcheggi in uso all’organizzazione della manifestazione, e delle aree di parcheggio poste a pagamento per i visitatori della manifestazione, con obbligo di esposizione dell’abbonamento in maniera ben visibile sul veicolo;

dal 31 ottobre al 4 novembre – per dimoranti o garage (permessi categorie A3 e A5) sosta gratuita nei parcheggi a pagamento del Centro storico, con possibilità di sosta anche nei parcheggi in struttura Cittadella e Mazzini, con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ZTL in maniera ben visibile sul veicolo;

Informazioni – Gli uffici di Lucca Itinera saranno a disposizione per le informazioni generali (tutti i giorni dalle 9 alle 19) al tel. 0583 583150, l’URP del Comune di Lucca tel. 0583/442444- 442303. Per tutto quanto riguarda i parcheggi a pagamento tessere magnetiche e permessi residenti di accesso agli stessi Metro srl (da lunedì a venerdì ore 8.00-16.00, sabato 8.00-12.00) tel. 0583 492255. Per gli accessi alla ZTL, deroghe casi particolari Ufficio Immagine della Città, TPL e Mobilità tel. 0583 442596 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 13.15 martedì e giovedì dalle ore 8.45 alle ore 17.45).