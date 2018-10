Papergroup, per un pugno di tessere si gioca sulla pelle dei lavoratori: la rabbia di Paolo Venturi

LUCCA – “Sacrificare l’interesse di un centinaio di lavoratori che rischiano il posto per qualche tessera in più ci fa capire come siamo caduti in basso”. Rabbia e disappunto per Paolo Venturi del direttivo territoriale di UilCom Toscana Nord settore carta dopo che la Slc Cgil ha deciso di rompere l’unità sindacale invitando il curatore dell’azienda Tissue Tech (newco che, da dicembre dell’anno scorso, ha preso in affitto il ramo di azienda della fabbricazione di carta e cartone da Papergroup, in fallimento) ad allontanare i rappresentanti della UilCom dall’incontro programmato per parlare del futuro della società. Come noto, a luglio il tribunale ha infatti decretato il fallimento della società Papergroup Spa (di cui è presidente l’imprenditore pesciatino Valerio Vamberti), con sede amministrativa e centro direzionale a Carraia e altri due stabilimenti a San Gennaro e Coselli; è stato nominato curatore il ragioniere Franco Della Santa (che era già commissario giudiziale) mentre l’assemblea dei creditori è stata fissata al 5 marzo del prossimo anno.

Prima del rigetto del concordato e la dichiarazione di fallimento, a dicembre del 2017 Papergroup era stata affidata in affitto per 5 anni alla Tissue Tech, estremo tentativo di mettere in salvo il posto di lavoro dei 147 dipendenti dell’azienda. “La vicenda Tissue Tech assume contorni sempre più preoccupanti – prosegue Venturi della UilCom – perché le realtà produttive dovevano essere rilevate da altri per continuare a esistere e tutelare circa 100 lavoratori ma a oggi sembra che non ci siano state concrete manifestazioni di interesse”. Proprio per questo motivo il curatore Della Santa aveva convocato sabato mattina i sindacati: “Con nostro stupore, Simone Tesi della Cgil Slc ha chiesto il nostro allontanamento per motivi formali di rappresentanza, pur avendo la nostra organizzazione diversi iscritti in due dei tre stabilimenti – prosegue il rappresentante UilCom .- Quando un sindacato vede nemici gli altri sindacati, vuol dire che pensa più a se stesso che all’interesse dei lavoratori: noi non mandiamo mai via le altre organizzazioni dai tavoli. È evidente che la Uil nel cartario ha rotto certi equilibri oligarchici e certe intese ma rompere l’unità sindacale e sacrificare l’interesse dei lavoratori per qualche tessera in più ci fa capire come siamo caduti in basso. Siamo stati costretti ad andare via – conclude Venturi – perché sgraditi alla Cgil ma andiamo avanti: chiederemo un incontro separato con il curatore perché l’obiettivo è salvare i posti di lavoro”.