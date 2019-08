“Papà perchè lo hai fatto?”, lo show di Maurizio Battista a Villa Bertelli

FORTE DEI MARMI – Punge la vivace ironia di Maurizio Battista nel suo ultimo show “Papà perché lo hai fatto?”, in programma lunedì 19 agosto alle 21.30 a Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Lo spettacolo, scritto insieme alla moglie Alessandra Moretti con la collaborazione di Mariano D’Angelo, vede Battista (sul palco anche Stefano Borgia) indagare con l’inconfondibile verve e la consueta dissacrante satira, la realtà, quel quotidiano vissuto che ha sempre voluto raccontare e che ha sempre contraddistinto il successo dei suoi show.

Partendo, da lontano, dal bar di famiglia a San Giovanni che il comico non ha mai dimenticato, in “Papà perché lo hai fatto”, parla, dialoga, interagisce con il pubblico. Dalla cucina alle gite, dagli asili per i figli, alle chat di gruppo per i compleanni, dalle buche ai cappuccini, tutto passa sotto l’irriverente scure del comico romano. Nei suoi esilaranti monologhi parla a ruota libera e sottolinea aspetti del quotidiano di ognuno di noi, senza sbagliare un colpo. Lo spettacolo, che per la prima volta vede in scena Battista con la moglie in un duetto cantato, racconta un percorso di vita spassoso, nel quale il cabarettista mette a confronto i tempi passati con i tempi moderni, cercando, forse, di capire quando si stava meglio, ma senza risparmiarsi nel mettere in evidenza vizi e virtù di ogni epoca, con tocco dissacrante e divertito.