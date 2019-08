Paola Turci e Marco D’Amore insieme in Un Palco per due per il 40º Festival La Versiliana  

MARINA DI PIETRASANTA – Dopo il successo di Ron che ha condiviso il palco insieme ad Adriano Giannini ed Arisa che si è esibita insieme a Sabrina Impacciatore, il 40º Festival La Versiliana torna a proporre la formula “Un palco per due” con la musica di Paola Turci potente e autentica che sabato 10 agosto alle 21.30 si mischierà ai racconti interpretati dal sorprendente Marco D’Amore.

La forza che canta Paola Turci nelle sua canzoni sarà infatti raccontata anche da Marco D’Amore, attore e regista, interprete di uno dei personaggi più amati di Gomorra, attraverso le storie di donne e uomini comuni, ma eccezionali, storie di menti illuminate, di rispetto, di amore, storie che ancora oggi, in un mondo in cui è sempre più difficile farlo, ci fanno credere nel genere umano.

Sul palco della Versiliana Paola Turci porterà i suoi più grandi successi, che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano.

In scaletta anche Fatti bella per te a La vita che ho deciso ed i brani di Viva da morire , suo quindicesimo album di inediti uscito nel marzo scorso. I biglietti sono in vendita presso .

Dopo Paola Turci e Marco d’Amore DìDivideranno un palco per due del Festival La Versiliana Noemi con Vinicio Marchioni (17 agosto), Achille Lauro con Rocco Papaleo (21 agosto) e Nek insieme a Giorgio Panariello (24 agosto). Una formula di spettacolo che unisce le canzoni alle parole, nuova ed originale, Un Palco per Due è realizzato da Loft Produzioni in collaborazione con Friends & Partners per festeggiare il 40° anniversario del Festival la Versiliana.

Programma completo su www.versilianafestival.it . Biglietti da 28 a 53 euro presso la biglietteria del Teatro La Versiliana e in tutti i punti vendita Ticketone. Info 0584265757 www.versilianafestival.it