Panchieri Roberto: “il tema della sicurezza è troppo serio per essere affidato solo alla propaganda”

LUCCA – <<Grande successo nel fine settimana dell’iniziativa del Ministro degli Interni sui temi della sicurezza nel nostro territorio. Numerose abitazioni della città e della Piana sono state “visitate” dai ladri. In un caso è stato utilizzato come arma di offesa il famoso spray al peperoncino, di cui la Lega ha fatto arma di propaganda; per fortuna il cane non si è fatto impressionare.

Adesso a chi daranno la colpa i dirigenti locali, indigeni e non, della Lega? Purtroppo il tema della sicurezza è troppo serio per essere affidato ai soli strumenti della propaganda e della grancassa mediatica. Negli ultimi giorni abbiamo avuto ed abbiamo notizie drammatiche sugli effetti che la possibilità di uso indiscriminato dello spray al peperoncino può avere. Discoteche e scuole sono diventate, purtroppo, i luoghi in cui per effetto imitativo giovani incoscienti hanno dato sfogo a comportamenti irresponsabili. Bisognava prevederlo.

La propaganda può produrre effetti deleteri e, in alcuni casi, drammatici. La politica è una cosa seria per gente seria. Escano i leghisti dalla bolla mediatica della propaganda su twitter e su facebook e scendano per terra. Se poi hanno tempo e voglia, in attesa delle indagini della Magistratura, forniscano all’opinione pubblica qualche chiarimento esaustivo sui famosi 49 milioni e sulle indagini in corso sul Tesoriere del loro partito>>.

Panchieri Roberto, Segretario Circolo PD del Centro Soprico.