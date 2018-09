Panchieri (Pd) interviene sull’apertura del Presidio di Forza Nuova

LUCCA – Dunque il movimento di estrema destra Forza Nuova aprirà Sabato prossimo una sede nella immediata periferia della città. La denominazione della sede sarebbe “Presidio Lucca”. Alla estrema Destra non manca la fantasia e la passione per l’immaginifico, ma, ahimè per loro, la cittadinanza lucchese non ha bisogno di alcun presidio, Non ci sono i barbari alle porte, C’è, questo sì, una gara tra Lega, Casa Pound e Forza Nuova a cercare di far nascere in modo artificioso un clima di tensione di cui i cittadini non sentono alcun bisogno. Facciano perciò attenzione i nuovi arrivati! Gli occhi dei cittadini, a cominciare da quelli dei residenti, saranno molto vigili e attenti sul rispetto di tutte le leggi e di tutte le regole, comprese quelle previste dal nuovo Regolamento della Polizia Municipale. Finchè si resta nell’ambito delle regole tutto bene, se si sgarra sarà richiesto l’intervento delle Autorità preposte al rispetto dell’ordine pubblico. Infine, sarebbe interessante, anche alla luce di inchieste giornalistiche svolte a livello nazionale, conoscere le fonti di finanziamento di questi movimenti. Di questo si occuperanno i Parlamentari con apposite interrogazioni.

Roberto Panchieri

Segretario del Circolo Centro Storico del PD