PALP Lucca interviene sulla Commissione Comune-Lucchese: ‘non è tifo, è squadrismo’

LUCCA – La commissione speciale per le relazioni tra Comune di Lucca e società di calcio Lucchese, in cui siedono beatamente centro-sinistra, destra e CasaPound Italia, condanna la violenza degli ultras sulle tre donne. Una semplice questione di tifo: di nuovo, no alla violenza, una violenza generica che non è mai qualificata dal discorso politico pubblico, ma che è legata a doppio filo con la storia del fascismo a Lucca degli ultimi anni.

Divertente, visto che Fabio Barsanti vanta una certificata attività all’interno del gruppo ultras Banda Thevenot, ora sciolta, ma presente in Curva in forma organizzata fino al 31 luglio 2017, vicino a La Meglio Gioventù, protagonista dell’ultimo episodio di squadrismo. La violenza fascista e suoi legami con il tifo ultras lucchese sono stati spesso oggetto di approfondimento, anche per testate giornalistiche nazionali che ricostruiscono l’ascesa di CasaPound a partire dall’amicizia tra i gruppi ultras di stampo fascista.

Questo è il dramma di non chiamare le cose col loro nome: che poi ci siedi accanto e nemmeno le riconosci più.

Potere al Popolo Lucca