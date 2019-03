Pallavolo: il Volley 2P Pantera/Porcari batte nettamente il Torretta Volley Livorno

PORCARI – Nell’ottava giornata del campionato di 1.a Divisione maschile, sul proprio campo del palazzetto F. Martini di S. Marco, il Volley 2P Pantera/Porcari ha battuto nettamente il Torretta Volley Livorno per 3-0, con i parziali che parlano da sé sull’andamento della gara: 25-12, 25-10, 25-13.

Il direttore designato per questa gara è stato il sig. Stefano Torriani, che ha arbitrato in modo impeccabile, al tavolo segnapunti Marco Roventini, dirigente accompagnatore Roberto Alfavelli e addetto all’arbitro Ottorino Papini.

Questi gli atleti del Volley 2P scesi in campo sotto la guida del tecnico Maurizio Gigante: Salvatore Abrescia schiacciatore 4, Jonathan Cortopassi libero, Gianfranco Davini palleggiatore 3, Marco Farinelli opposto 8, Francesco Giambastiani centrale 6, Luca Giuliani opposto 6, Fabrizio La Rosa centrale 4, Lorenzo Menichetti schiacciatore 8, Gabriele Micheloni centrale 6, Matteo Petri schiacciatore 4, Leonardo Salani palleggiatore 4, Sebastian Scarafoni schiacciatore 4; non entrati: Tommaso Puccinelli libero; non disponibili: Daniel Anfuso schiacciatore, Alessio Del Testa schiacciatore, Simone Pisani opposto.

Il coach Maurizio Gigante, al termine della partita ha così commentato: “posso effettivamente dire che è stata ottima la prestazione dei miei ragazzi, hanno espresso un bel gioco, lasciando solo qualche punto agli avversari per nostri errori. La netta superiorità nel gioco, mi ha permesso di fare vari cambi facendo così giocare tutti i convocati. Ora abbiamo quasi due settimane per preparare al meglio la trasferta contro il Migliarino Volley, che continua a mantenersi al primo posto a pari punti con noi, ma avanti solo per il miglior quoziente set”.