Palio di Santa Croce: ecco come è andata domenica in piazza San Michele

LUCCA – Domenica scorsa, nella centrale piazza San Michele la Compagnia Balestrieri Lucca ha disputato il tradizionale Palio in onore della Santa Croce. La gara della S.Croce, ripresa da due anni dopo un lungo periodo di sospensione, ha avuto inizio alle ore 16,30 alla presenza di un folto pubblico di turisti e curiosi che ha molto apprezzato la manifestazione. Dopo la sfilata iniziale del gruppo di oltre 150 personaggi in costume il banditore ha dato lettura del testo dell’antico documento con cui gli Anziani della repubblica Lucchese autorizzavano la disputa della gara delle balestre. Assente il vincitore dell’ultima edizione i balestrieri della Compagnia si sono succeduti al tiro verso la brocca secondo il sorteggio curato direttamente sul campo di gara. Al termine di uno spettacolo vivo ed affascinante allietato dalle esibizioni dei Musici, degli Sbandieratori e del Gruppo di Danza Rinascimentale si è giunti all’attesa premiazione che ha visto trionfare il balestriere Federico Del Carlo del Terziere di San Paolino che ha preceduto nell’ordine : Marco Del Pellegrino (Terziere San Paolino), Roberto Bellandi (Terziere San Salvatore) e Antonio Corsini (Terziere di San Paolino). Al vincitore è andata la targa offerta dalla Compagnia Balestrieri e l’ambito collare di Re settembrino della Piazza.

Ma l’attività della Compagnia Balestrieri non si esaurisce qui in quanto già domenica prossima il centro di Lucca sarà nuovamente allietato dagli squilli delle chiarine e dai rulli dei tamburi del gruppo in quanto, sempre in piazza San Michele alle ore 16,30, si gareggerà per l’assegnazione del Trofeo di tiro con l’arco antico che ogni anno vede gli arcieri della Compagnia Balestrieri cimentarsi a difesa dei colori del proprio terziere di appartenenza.