Palio dei Bagni 2019: a vincere la 29 edizione Mirco Pardini e Stefano Luigi Paci

FORTE DEI MARMI – Una straordinaria giornata di mare, sport e competizione che ha visto un enorme partecipazione. Migliaia di persone assiepate sulla spiaggia e sul pontile per assistere alla 29° edizione dello storico Palio dei Bagni di Forte dei Marmi, nato per volontà del giornalista Giorgio Giannelli nel 1952, patrocinato e sostenuto dall’Amministrazione comunale e dall’Unione Proprietari Bagni. Diciasette gli equipaggi in gara: a strappare il titolo l’equipaggio dei Bagni Firenze-Roma di Marina di Pietrasanta, composto da Mirco Pardini e Stefano Luigi Paci che hanno percorso il tratto di mare dal Bagno Lorenzo di Ponente al Pontile con un tempo di 9 minuti e 27,9 secondi. A seguire con un tempo di 9 minuti e 28,5 secondi i campioni uscenti del Bagno Onda Marina II di Forte dei Marmi Luca Branchetti e Stefano Giannotti, mentre a chiudere il podio sono stati Cristian Giannini e Remigius Irenius Ladra dei Bagni Impero – Remo Beach di Forte dei Marmi con il tempo di 9 minuti e 29,3 secondi.

Quest’anno, proprio come già successo per Save a Life, la manifestazione è stata trasmessa in diretta televisiva, grazie a NoiTv, e in streaming radiofonico grazie alla web-radio Silver Music Radio.

<<Non si è esaurita in una giornata e in una competizione l’obiettivo del Palio dei Bagni – commenta il Consigliere con delega alla Sport, Alberto Mattugini – forse il bello dello spirito di questa competizione è quanto successo prima: allenamento, aggregazione, convivialità. Ed oggi vedere il pontile affollatissimo, trasformarsi in un luogo di incitazione e condivisione di questo bellissimo evento sportivo ha ulteriormente confermato l’obiettivo principale verso cui questa Amministrazione sta puntando: un rinnovato spirito della tradizione. Tutti i bagni che hanno mandato i propri ragazzi a correre sono i veri simboli della tradizione balneare di Forte dei Marmi. Spero che la vittoria del bagno di Marina di Pietrasanta stimoli ancora di più i miei colleghi a partecipare in maniera più consistente al Palio dei Bagni 2020, che potrebbe essere, visto il successo, allargato ulteriormente. Infine ringrazio tutti i bagni che hanno mandato i propri ragazzi a correre, veri simboli della tradizione balneare di Forte dei Marmi, e tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa giornata, la Capitaneria di Porto, la Compagnia della Vela, tutte le associazioni coinvolte e gli uffici comunali>>.

Tantissimi i premi che gli sponsor hanno voluto donare anche quest’anno ai partecipanti della competizione: <<I primi tre classificati riceveranno dei trofei – conclude Mattugini – mentre ai primi due andrà un week end lungo in Val Senales, grazie alla collaborazione sempre più stretta con il nostro Comune che vede uno scambio turistico Mare-Monti. Ma tutti gli equipaggi riceveranno dei riconoscimenti perché questa è una grande festa per tutti, quindi anche coloro che non riusciranno a salire sul podio, riceveranno un dono per la loro partecipazione che verrà consegnato in occasione di “Ciao Estate 2019” che si terrà il prossimo 19 settembre>>.

Questo l’ordine di arrivo: