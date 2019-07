Palazzo Mediceo: il Museo del Lavoro acquisisce gli attrezzi appartenuti al mosaicista Giovanni Ragazzi

SERAVEZZA – Il Museo del Lavoro e delle Tradizioni Popolari della Versilia Storica si arricchisce di un angolo dedicato all’arte del mosaico. Lo fa grazie alla generosa donazione fatta da Valerio Sedran, nipote di Giovanni Ragazzi, uno dei più apprezzati mosaicisti attivi in Versilia nella seconda metà del Novecento. La donazione ha permesso di riallestire una sala del Museo con uno spazio ad hoc per il mosaico, costituito da una postazione di lavoro con attrezzi appartenuti a Ragazzi. L’inaugurazione è fissata per sabato 6 luglio alle 18:30. Nell’occasione, a cura di Galatea Versilia, si terrà un laboratorio didattico gratuito sul mosaico aperto a grandi e piccini (si consiglia la prenotazione telefonando al 339 8806229 oppure al 349 1803349).

«Un doveroso ringraziamento a Valerio Sedran per questa importante donazione, costituita anche da documenti fotografici che testimoniano la ricchezza e la qualità del lavoro svolto in Versilia da Giovanni Ragazzi –, dichiara il vicepresidente della Fondazione Terre Medicee Giacomo Genovesi -. Un’acquisizione che colma una lacuna del nostro Museo e che ci sprona a promuovere con ancor maggiore impegno la conoscenza dell’antica arte del mosaico, tradizione artigiana con forti radici nel nostro territorio, che merita di esser fatta conoscere e tramandata alle giovani generazioni».

Giovanni Ragazzi, scomparso due anni orsono, nacque nel 1928 a Murano, discendente di un’antica famiglia di mosaicisti veneziani. Si specializzò alla scuola “Irene di Spilimbergo” e alla fine della Seconda Guerra Mondiale si trasferì in Versilia per lavorare nello studio che lo zio Gerardo aveva avviato già nel 1933. Lo zio arrivò a Pietrasanta negli anni Venti e fu uno dei primi mosaicisti della città assieme a Luciano Favret e ad Antonio Castaman.

Negli anni Cinquanta, dopo la scomparsa dello zio, Giovanni avviò la sua ditta eseguendo nel tempo importanti lavori artistici, tra cui quelli nella villa del Sultano del Brunei, nella grande moschea di Kuwait City, nella Chiesa cristiano-maronita di Beirut e la grande cupola raffigurante Gesù Redentore nella chiesa “Regina dei Gigli Santa” a Roma. In Versilia sue opere si trovano nelle chiese di Strettoia e Forte dei Marmi.

«I materiali donati sono un po’ il riepilogo della vita lavorativa di mio zio: le pietre in smalto di vetro e oro zecchino che erano l’oggetto della sua attività, gli attrezzi che utilizzava, le immagini dei lavori realizzati in tutto il mondo nell’arco di sessant’anni – spiega il nipote Valerio Sedran -. Come tutti i mosaicisti, è sempre stato restio a mostrare le proprie opere. Siamo felici che adesso una parte di ciò che ha fatto si possa vedere in modo permanente nelle sale e negli archivi del Museo».

«Con i materiali che ci sono stati donati abbiamo riprodotto la postazione di lavoro di Giovanni Ragazzi, con tutti gli oggetti tipici del lavoro del mosaicista: le tesserine colorate, la martellina, il ceppo – spiega la curatrice dell’allestimento Fiammetta Galleni -. Questo ci consente di ampliare la collezione degli oggetti del Museo e di costituire un importante riferimento di tipo didattico, per mostrare ai giovanissimi che partecipano ai nostri laboratori come si lavorava – e come si lavora tutt’oggi – per realizzare un mosaico artistico secondo il metodo tradizionale».