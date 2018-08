Padre e figlio francesi cadono dalle Mura: il bimbo trasportato al Meyer con il Pegaso

LUCCA – Nonostante i cartelli di divieto affissi lungo tutta la cerchia, padre e figlio, turisti francesi, cadono dalle Mura e finiscono in ospedale.

E’ accaduto questa mattina (21 agosto) attorno a mezzogiorno, sulla cerchia muraria lucchese, al Baluardo San Regolo: un bimbo di circa 6 anni è salito sul parapetto delle Mura – sebbene il divieto sia ben visibile ovunque -, non si sa ancora se a piedi o in bicicletta. Una volta che si è trovato sul muretto, però, ha perso l’equilibrio ed è finito nella cannoniera est del baluardo, facendo così un volo di circa 4 metri. Istintivamente il padre è salito anche lui sul parapetto e si è lanciato giù nella cannoniera, ancora non è chiaro se per bloccare il figlio o per portare soccorso al bimbo caduto, ma, così facendo, anche lui è rimasto ferito.

Subito è scattato l’allarme e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto ambulanze, l’auto medica e si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per il recupero dei due feriti e i vigili urbani per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Le condizioni del bimbo sono apparse tali da predisporne il trasferimento al Meyer di Firenze per mezzo dell’elisoccorso Pegaso, mentre il padre è stato trasportato al Pronto soccorso del ‘San Luca’, in codice rosso, per medicare le ferite riportate nella caduta.