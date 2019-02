Pace, diritti umani, Mediterraneo: l’incontro di Lucca@Europa con De Guttry e Biondi Dal Monte

LUCCA – L’Unione europea e le relazioni con i Paesi mediterranei saranno al centro del nuovo incontro di approfondimento proposto dal gruppo di impegno civico [email protected], in programma per giovedì (21 febbraio) alle 21 all’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Dialogheranno con i presenti il professor Andrea De Guttry, docente di diritto internazionale e vice rettore del Sant’Anna di Pisa, e la dottoressa Francesca Biondi Dal Monte, ricercatrice di diritto costituzionale dello stesso istituto.

De Guttry inquadrerà il contesto in cui l’Europa si colloca e sviluppa i propri obiettivi giuridici e politici; in particolare, quello dell’area mediterranea, dell’Europa medio-orientale e dell’Africa. Biondi traccerà un quadro dei processi migratori e di integrazione in atto, con focus su diritti umani e prospettive di pace.

“Toccheremo i temi di più stringente attualità – commentano gli organizzatori – con un approccio documentativo: informarsi è garantire un supplemento di responsabilità. La partecipazione attiva è una modalità diretta per formarsi un’opinione il più possibile consapevole, quindi ii più possibile obiettiva e critica”. “Il format che abbiamo scelto – continuano – e fino a ora molto apprezzato, è quello di brevi relazioni introduttive che poi lasciano ampio spazio alle domande. Vogliamo invertire così, nel nostro piccolo, questo declino che trasforma i temi politici che ci premono e ci preoccupano in slogan e parole d’ordine delle quali non siamo né padroni né consapevoli utilizzatori”.

L’incontro sarà anche occasione, per [email protected], di rendere pubblica una sintesi del proprio manifesto e di lanciare cinque punti qualificanti a tutti coloro che, a Lucca, vorranno candidarsi alle prossime elezioni per il rinnovo del parlamento europeo.

I video degli incontri passati – con Andrea Pertici, Elly Schlein, Emanuele Felice – sono disponibili online, sia sul canale YouTube di [email protected], sia sulla pagina Facebook. Gli approfondimenti diretti proseguiranno fino alla fine di marzo e si svolgeranno sia all’auditorium di piazza San Martino, sia nei luoghi di incontro dei quartieri.

Per contattare [email protected], scrivere un’email a luccaeuropa@nullgmail.com.