“Pacchetto scuola”: è possibile presentare domanda per accedere al contributo per l’acquisto di libri, materiale didattico e servizi

LUCCA – Anche quest’anno sarà possibile per gli studenti lucchesi accedere ai contributi per il diritto allo studio.

Il Comune ha infatti pubblicato il bando per per accedere ai benefici previsti dal “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 2019/2020, istituito dalla Regione a favore degli studenti toscani che frequentano una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali, ovvero a percorsi di istruzione e formazione professionale in una scuola secondaria di secondo grado o in un’agenzia formativa accreditata.

Al bando indetto dall’amministrazione comunale possono partecipare gli studenti residenti nel Comune di Lucca che appartengono a nuclei familiari con Indicatore economico equivalente (Isee) fino a 15.748,78 euro. Il beneficio potrà essere utilizzato per l’acquisto di libri di testo, l’acquisto di materiale didattico e per il pagamento di servizi scolastici.

Gli interessati dovranno presentare la loro domanda entro il 31 maggio, indirizzata al sindaco, con allegata la fotocopia di un documento d’identità.

La domanda potrà essere o consegnata a mano all’ufficio protocollo, o inviata per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o per mail alla casella di posta certificata comune.lucca@nullpostacert.toscana.it. Il bando e il facsimile di domanda possono essere reperiti sul sito del Comune.