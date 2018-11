“Over Ground”, allo Scompiglio lo studio e il concerto che si interroga sulla morte

LUCCA – Sabato 10 novembre la Tenuta Dello Scompiglio di Vorno (Lucca) ospita uno studio dedicato alla danza e un concerto che affrontano, ciascuno a proprio modo, il tema della morte: alle ore 17.00, Over Ground, esito della residenza di creazione di Pryzmat Dance Company, che prende le mosse dall’espressione del corpo umano in una situazione di minaccia, interrogandosi su dove si colloca il reale concetto di morte. Alle ore 19.30, 8-8-88 la porta dell’infinito, recital pianistico di Fabrizio Ottaviucci con musiche di Giacinto Scelsi, nel trentesimo anniversario della sua scomparsa. In programma la Suite IX Ttai (1953) e la Suite X, Ka (1954) entrambe composte nel periodo centrale della vita del compositore e ispirate a concetti metafisici.

Gli appuntamenti fanno parte di Della morte e del morire, programmazione tematica proposta dall’Associazione Culturale Dello Scompiglio, diretta dalla regista e artista Cecilia Bertoni, negli spazi della omonima Tenuta di Vorno (Lucca). Da settembre 2018 a dicembre 2019, un fitto cartellone con mostre, performance, concerti, workshop, residenze, incontri e discussioni di carattere scientifico e attività per bambini, incentrati sull’individualità in relazione alla morte.

La manifestazione comprende i vincitori di un bando internazionale rivolto ad artisti in ogni declinazione delle arti – che ha visto la partecipazione di oltre cinquecento progetti – accanto alle creazioni e alle produzioni della Compagnia Dello Scompiglio, a incontri, mostre e spettacoli ospiti. Gli appuntamenti musicali sono curati da Antonio Caggiano, direttore artistico per l’attività musicale dell’Associazione Culturale Dello Scompiglio.

Over Ground, esito della residenza di creazione di Pryzmat Dance Company, coreografia di Katarzyna Grabińska, VJ Tonda Kinoko. Organizzazione ARToffNIA dance and art foundation (Olsztyn/Polonia).

Dalle note della coreografa: “L’espressione del corpo umano in una situazione di estrema minaccia. Paura, nessuna dignità né umanità… persone senza volto, anima, sogni… solo corpi per terra, “over ground”, contrapposti a rituali in cui la vita ruota intorno alla morte, con tutti gli onori. In un certo senso, la morte diventa più importante della vita. Dove si colloca il reale concetto di morte? Gli aspetti politico, culturale ed economico e lo status sociale, hanno davvero importanza? Forse è la nostra anima ciò che conta di più? Quei 21 grammi dentro di noi, da qualche parte… Sono questi i punti di partenza del processo di creazione del progetto.” Progetto vincitore del Bando.

8-8-88 la porta dell’infinito, recital pianistico di Fabrizio Ottaviucci con musiche di Giacinto Scelsi. In programma la Suite IX, Ttai (1953), legata al tempo in movimento, e la Suite X, Ka (1954), strutturata su variazioni essenziali del ribattuto.

“Diversi testimoni – spiega Fabrizio Ottaviucci – hanno confermato la premonizione espressa da Scelsi negli ultimi anni di vita: ‘me ne andrò da questa terra quando il segno dell’infinito si metterà in fila’. La notte dell’8 agosto 1988 il compositore entrò in coma e si spense la mattina seguente. Il suo rapporto con la vita e con la musica è sempre stato fortemente legato a contenuti metafisici e diverse esperienze sovrannaturali hanno accompagnato la fama di una delle personalità più discusse e originali del secondo Novecento. Le sue procedure compositive, la sua visione globale degli eventi cosmici, in cui il suono ha una parte fondamentale, sono alla base delle sue composizioni più importanti, come la Suite IX e la Suite X per pianoforte.” Progetto vincitore del Bando.

Fino al 23 dicembre 2018 presso lo SPE – Spazio Performatico ed Espositivo sono inoltre visibili tre installazioni, tutte risultanti da progetti vincitori del Bando:

Il lanternista, del collettivo artistico Gli Impresari (Edoardo Aruta, Marco Di Giuseppe e Rosario Sorbello), che esamina la lanterna magica, dispositivo considerato l’antenato del cinema, tra i primi strumenti per la proiezione di immagini in movimento. Il soggetto iconografico del “Trionfo della Morte”, affresco staccato conservato nella Galleria regionale di Palazzo Abatellis a Palermo, diventa il punto di partenza per una performance corale;

Krajany, dell’artista trentino Christian Fogarolli, esamina l’ospedale psichiatrico di Bohnice a Praga e l’annessa zona cimiteriale in cui venivano sepolte le persone decedute nella struttura, tra i quali 48 trentini lì trasferiti dal complesso di Pergine Valsugana (Trento) a causa degli scontri della Prima Guerra Mondiale;

Columbarium, dell’artista messicano Alejandro Gómez de Tuddo, composta da una serie di ritratti funerari e suoni registrati in diversi cimiteri del mondo. Il ritratto funerario facilita l’ingresso dell’osservatore nel processo psichico relativo al lutto e alla perdita, come il registro di un momento e un modello che non sono più.