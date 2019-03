Otto marzo: alla scuola “Enrico Pea” e alla Biblioteca Comunale si celebrano le donne scienziate

SERAVEZZA- La scuola media “Enrico Pea” celebra la Giornata Internazionale della Donna con l’iniziativa “La scienza è un gioco da ragazze” rivolta alle classi seconde dell’istituto. Domani (8 marzo) a partire dalle ore 10, riuniti per l’occasione nell’auditorium della scuola, gli alunni racconteranno i percorsi umani e professionali delle donne che nel corso della storia hanno lottato contro chi metteva in dubbio le loro capacità, riuscendo invece a dimostrare il loro valore nel mondo della scienza. Gli studenti incontreranno anche donne che oggi lavorano in campo scientifico, per comprendere che in tale ambito anche le donne si realizzano ed eccellono. Le classi prime della “Pea” parteciperanno invece allo spettacolo teatrale “Semi” per il progetto di educazione realizzato in collabrazione con il Comune e con Ersu che promuove la cultura ambientale e comportamenti eco-sostenibili.

Alle donne la Biblioteca Comunale di Palazzo Mediceo ha dedicato invece l’intera settimana. Da lunedì scorso, infatti, nella sala reference è allestitito un corner con biografie e informazioni su tre straordinarie figure femminili – Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson –, afroamericane impegnate dalla metà degli anni Quaranta ai massimi livelli nella ricerca scientifica in campo aerospaziale. Per tutta la giornata di domani (8 marzo) a tutte le utenti che si recheranno in bliblioteca sarà donato un segnalibro ispirato alle tre scienziate.