Ostello San Frediano: nessuna offerta presentata dalle società ammesse al bando

LUCCA – Il bando per l’assegnazione dell’Ostello di San Frediano non ha dato esito: la manifestazione di interesse iniziale era andata bene con un totale di diciannove concorrenti interessati a prendere in gestione la struttura. Undici di questi sono stati poi ritenuti ammissibili ma nessuno ha presentato nella fase finale del bando un’offerta.

“Evidentemente le condizioni del bando non sono state ritenute sufficientemente attrattive. Gli uffici stanno valutando le varie ipotesi, tra le quali resta, ovviamente, quella di arrivare in tempi brevi ad un nuovo bando, anche se a questo punto a causa dei lavori comunque necessari, l’apertura dovrà slittare – afferma l’assessore al turismo Stefano Ragghianti – Valuteremo quindi ipotesi migliorative per i possibili gestori, senza tuttavia rinunciare a garanzie di economicità e di tutela per l’amministrazione”.