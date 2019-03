“Ospiti non turisti”: inaugurato il Meet Tourism Lucca, il Meeting Internazionale degli Itinerari Culturali

LUCCA – Inaugurata ieri al Real Collegio la prima edizione di “Meet Tourist Lucca”, il Meeting Internazionale degli Itinerari Culturali, nato con l’obiettivo di scoperta e valorizzazione dei percorsi culturali e delle destinazioni di eccellenza europee per un turismo qualificato, culturale, ambientale, sportivo, accessibile e responsabile.

A fare gli onori Alberto D’alessandro, che ha introdotto i temi principali che verranno via via esplorati in questo evento che avrà casa al Real Collegio fino al 2 marzo: il turismo accessibile, le nuove tendenze del turismo come quello del benessere interiore, le strategie di marketing e lo sviluppo tecnologico per promuovere il turismo in Europa, i Grandi Eventi nei piani di gestione del turismo, i nuovi mercati turistici in crescita, e innovazione e start up del turismo.

Il Meeting nasce nato sotto l’Alto Patronato del Parlamento Europeo e con il Patrocinio di: Consiglio d’Europa Ufficio di Venezia, Istituto Europeo degli Itinerari Culturali, Federturismo Confindustria, Federculture, Regione Toscana, Comune di Lucca, Università di Pisa.

In rappresentanza del Comune ospitante, l’assessore Stefano Ragghianti che parlando a nome dell’Amministrazione Comunale afferma “siamo molto contenti di poter ospitare nella nostra città queste giornate dedicate al turismo. Al giorno d’oggi è importante interrogarci sulla qualità dell’offerta turistica che stiamo proponendo. Lucca e il suo centro storico sono sottoposti spesso a grande stress turistico, in particolare in alcuni momenti dell’anno, ma questo stress è molto importante e dobbiamo sfruttarlo per riuscire a vedere un turismo più collettivo possibile”.

All’interno di questa tre giorni verranno promossi itinerari storico culturali, enogastronomici, borghi antichi, hotel di charme, agriturismi, destinazioni rurali, alberghi diffusi e località che si distinguono per la ricercata ospitalità turistica, la qualità dell’offerta e rappresentano un’attrazione inconsueta e di alta gamma.

A nome della Regione Toscana parla l’Assessore Stefano Ciuoffo “Questa iniziativa che parte oggi dal grado zero ha già tutti i presupposti per una continuità futura. In questi giorni avremo modo di vedere affrontati vari temi importanti come la messa in sicurezza di luoghi culturali, le nuove soluzioni per un turismo accessibile, che renderanno evidente l’importanza di queste giornate. Quello che mi preme in questo momento è riuscire a creare delle situazioni in cui il turista non si senta tale, ma sia un ospite che può ammirare le meraviglie che la nostra Regione offre”.

L’auspicio dell’Assessore è di avere degli strumenti per creare una situazione in cui l’ospite che viene nella nostra ricca Regione possa essere consapevole della nostra realtà, un turismo che riesce a vedere, ma anche a comprendere. Ma per comprendere è necessario sapere, conoscere e saper raccontare le ricchezze della nostra storia.

“Quello che oggi ci ostacola – continua l’Assessore – è l’arroganza degli ignoranti e noi dobbiamo riuscire a tenerla fuori dalla nostra terra”.

“La Toscana è l’università dell’accoglienza – interviene Barbara Casillo, Direttore Generale Confindustria Alberghi -, una terra ospitale, ricca anche di persone. Per poter migliorare è importante che un appuntamento come questo si ripeti per confrontarci e aggiornarci e vedere le nuove tendenze del mercato”.

Il turismo culturale in Italia cresce mediamente del 7% in termini di arrivi e del 5% nelle presenze ed è costituito per il 60% da turisti stranieri. E’ un segmento economico in grande crescita e molto promettente che ben si abbina con la tendenza del sistema pubblico e delle imprese turistiche ad accrescere nelle destinazioni un turismo consapevole e responsabile, rispettoso delle identità culturali locali e delle bellezze naturali e paesaggistiche.

In rappresentanza della Toscana Promozione Turistica interviene Francesco Palumbo “Quando sentiamo parlare di turismo sentiamo due versanti, una che lo vede come soluzione ai vari problemi, l’altra come la causa di essi. Dietro ciò si nasconde il problema più emergente della gestione del turismo. Dobbiamo lavorare in questo senso, dobbiamo offrire al turista un’offerta ricca, accessibile e ben strutturata. Abbiamo le basi per farlo. In questo senso vanno considerate anche le doppie realtà che ci troviamo di fronte: da una parte i millennials, dall’altra un turista più “adulto” e per rimanere al top delle destinazioni europee, l’obiettivo è riuscire ad unire queste due tendenze“.

La conferenza si chiude con l’intervento del giornalista e scrittore Emilio Casalini, autore del libro “Raccontare la bellezza che parla di un turismo che deve riuscire ad uscire dalla stasi in cui si trova.

E a proposito di turismo accessibile, presente con un banchetto di rappresentanza anche AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che negli scorsi progetti di Servizio Civile Regionale ha affrontato il tema del turismo accessibile in Toscana.

Il programma di questi prossimi giorni è molto intenso e vedrà affrontati vari temi. Per gli operatori turistici sono previsti degli spazi espositivi, dove incontrare l’offerta degli itinerari culturali, accompagnati da due momenti dedicati: l’area B2B, attiva nella giornata del venerdì, ed il sabato mattina area matching per favorire l’interazione tra gli operatori.

Per gli operatori dei cammini e degli itinerari culturali, il sabato pomeriggio si terrà un’assemblea dei principali referenti italiani, propedeutica alla costituzione di una consulta nazionale degli itinerari.

Durante le giornate di Meet Tourism Lucca, spazio anche ad eventi collaterali con 5 mostre tematiche che accompagneranno i visitatori alla scoperta della Via Francigena, Città storiche termali europee, Cammino di Santa Giulia, Pinocchio around the world e Case della Memoria Italiane, degustazioni di prodotti tipici, e tour per la scoperta di Lucca attraverso itinerari tematici specifici.

Qui è disponibile l’intero calendario degli interventi: PROGRAMMA MEET LUCCA